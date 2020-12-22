全球熱銷2500萬冊的懸疑驚悚日本漫畫《約定的夢幻島》首部真人版電影集結國民女神北川景子、人氣女星渡邊直美與影壇新星濱邊美波聯手主演，在日本上映短短3天，吸金3.7億日圓（約台幣1億），勇奪首周末新片票房冠軍。

該片描述由溫柔完美的飼育員伊薩貝拉一手經營的「恩典農場孤兒院」，在裡面的孩子們不僅接受高等教育，同時也過著宛如童話的夢幻生活，直到天才兒童艾瑪、雷與諾曼意外發現孤兒院其實是提供「食用兒童」給「鬼」吃的農場，因此展開一場驚險鬥智的冒險之旅。

奇特的世界觀與刺激的故事讓許多粉絲擔憂拍成真人電影難度太高，濱邊美波也坦言：「在得知要拍攝真人版電影時，我第一個想法是：『這也能拍成真人版嗎？』」但上映後完全打破粉絲的疑慮，紛紛讚賞整部電影彷彿把觀眾通通吸入一個奇異的世界中。

在片中飾演克羅妮修女的渡邊直美因工作常駐紐約，也透露該作在紐約也很紅，想買原著漫畫都買不到，「漫畫店的店員還很興奮地對我說：『妳知道《約定的夢幻島》要拍成真人版電影嗎？日本正要推出了呢！』」足見這部作品紅遍全球的魅力。電影將於1月20日在台上映。

(中時 )