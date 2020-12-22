儘管新冠疫情陰霾揮之不去，但美股指數與比特幣價格迭創新高。業界專家表示，與電動車大廠特斯拉(Tesla)等公司股價暴漲相比，加密通貨比特幣「波動性反而較低」。

加密通貨投資管理公司CoinShares策略長德米羅爾斯(Meltem Demirors)周一接受美媒CNBC《Squawk Box Asia》節目訪問時指出，疫情肆虐期間，股票等其他資產的波動性變得更大，勝過比特幣暴漲幅度。

特斯拉21日正式納入標普500指數，該公司股價今年迄今漲幅超過676％。相較之下，研究機構Coin Metrics數據顯示，比特幣價格今年以來累漲僅220％。

德米羅爾斯認為，相較於美股暴漲，「比特幣的上漲並未過於瘋狂」。他表示，過去九個月以來，世界發生極大變化。過去買進比特幣被視為曝險增加，那如今未持有比特幣也該被視為一種風險。

(工商 )