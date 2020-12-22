礦業巨擘淡水河谷(Vale)位於巴西的礦場發生土石流災害，加劇市場對於供應吃緊的擔憂，加上中國大陸需求持續旺盛，帶動鐵礦砂價格逼近歷史高點。

據研究機構標普全球普氏(S＆P Global Platts)數據顯示，鐵礦砂價格21日攀升7.8％至每噸176.9美元，創下2011年9月以來新高，不僅較年初價格接近翻倍，距2011年2月觸及的193美元歷史紀錄更相差不到10％。

鐵礦砂價格今年表現絕佳，原因是淡水河谷位於巴西的Corrego do Feijao礦場上周發生土石流意外，不僅奪走一人性命，更導致礦場營運中斷七天，令市場對於供應短缺的擔憂升高。

大陸生產全球逾半數鋼鐵，近日產能逼近歷史紀錄，對於澳洲鐵礦砂依賴甚深。世界鋼鐵協會(WSA)數據顯示，大陸今年10月粗鋼產量高達9,220萬噸，較去年同期攀升13％。

(工商 )