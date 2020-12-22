中國國家航空航天局(CNSA)說，中國大陸的新型運載火箭「長征8號」在星期二進行了首次飛行，據CNSA的法，長征8號是研發「可重複使用運載火箭」戰略的第一階段，將可降低任務成本，為商業發射服務打好基礎。

物理學網(phys.org)報導，這場發射任務是在中原標準時間星期​​二下午12:37，從海南島南部的文昌太空基地出發，火箭酬載段有5枚衛星，陸續成功進入計劃的運轉軌道。

長征8號火箭的的高度為50.3公尺，起飛重量為356噸，屬於中型酬載火箭。CNSA表示，這型火箭填補了太陽同步軌道3噸至4.5噸運載能力的空缺，對加速推進運載火箭升級換代，具有重要意義。

CNSA還說，「長征8型為可重覆使用火箭打好技術基礎」，但是細節並沒有說明，在2018年，CNSA曾表示他們也追求火箭的可重複使用，但是將使用與SPACE X不同的技術。

首席設計師宋正宇(Song Zhengyu)表示，長征8號採用新的設計方案，縮短研發週期並降低成本，這為往後的大型、重型火箭的研發奠定基礎。

(中時新聞網)