吳亮儀2015年拿到紐約大學國際關係碩士，父親吳松柏、母親溫玉霞特地飛到紐約陪伴觀禮。溫玉霞、吳亮儀母女。（摘自吳亮儀臉書）

國民黨嘉義縣婦女會理事長本月26日交接，在地方人士舉薦下，黨中央敲定由不分區立委溫玉霞的獨生女吳亮儀接任。吳亮儀僅29歲，是美國紐約大學碩士，曾在公部門服務，目前是溫玉霞助理兼國民黨國際部專員，能力強又親和，黨內形容她「才貌雙全」，認為她以歷年最年輕的婦女會理事長在深綠的嘉義縣插旗經營，有機會成為立委選戰「美女刺客」。

國民黨在雲嘉南的區域立委席次掛零，由不分區立委林文瑞、翁重鈞、溫玉霞及陳以信等4人「區域聯防」設聯合服務處，4人也各擇1縣市為主責任區，分別是雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台南市。其中溫玉霞是嘉義縣朴子人，與新北市長侯友宜是同鄉；由於嘉義縣婦女會理事長張月霞兩屆6年已任滿，在翁重鈞等地方人士力薦及力勸下，並徵得黨務高層也認為是好棋，說服吳亮儀挑起重任。

黨務人士指出，吳亮儀是吳松柏、溫玉霞的掌上明珠，吳松柏曾是第六屆立委，溫玉霞則是國民黨本屆不分區立委，夫婦兩人都曾擔任世界台商總會總會長。溫玉霞本屆擔任不分區立委，在立院表現積極，也服務許多僑胞，口碑極佳，日前才獲國民黨主席江啟臣頒授華夏獎章。

黨務人士說，吳亮儀雖僅29歲，但她台大政治系畢業，獨自赴美國求學，拿到紐約大學國際關係碩士後，返台進公部門服務數年，後來轉任溫玉霞助理兼黨中央國際部專員，國會質詢、國際部業務的表現都很優秀，雖然外型亮麗，但忙於工作，至今沒交男友。黨務高層接獲地方舉薦，十分肯定吳亮儀接掌嘉義縣婦女會，在認為日後若水到渠成，有機會進軍國會。

翁重鈞說，地方一直希望注入新血，現任理事長張月霞已任滿，吳亮儀條件非常優秀，也願意服務故鄉，終能促成此事。至於吳日後是否參選則看機緣，「現在不要給她太大壓力」。

吳亮儀說，接任理事長壓力很大，目前沒打算投入選舉，也不想被認為「卡位」，最重要的是能服務鄉親，也讓黨務年輕化，接著要拜會 18鄉鎮市婦女會，也會配合黨部處理萊豬等民生議題。

(中時 )