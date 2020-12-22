大陸晶圓代工龍頭中芯國際近來面對風波不斷，先是原台積電前共同營運長蔣尚義將回鍋中芯擔任副董事長，引發現任聯合首席執行長梁孟松覺得不被尊重，在董事會上遞辭職信，最新消息則是被列入實體清單，導致美企被迫暫停與其業務往來。投資銀行傑富瑞卻認為，中芯國際反而因禍得福，將中芯港股目標價提升。

美國總統川普11月簽署的行政命令，要求投資機構禁止投資與大陸軍方有關的相關企業，早在9月就被點名與大陸軍方有業務關係的中芯國際也難逃追殺，道瓊標普指數公司以及其他指數編制公司都在近期將中芯等陸企剔除成分股。

中芯國際今年9月底遭美國商務部列出口管制措施，導致中芯國際生產晶片所需的半導體生產設備無法進口，加上早些年就已經向全球獨家供應極紫外光(EUV)微影技術設備的愛司摩爾(ASML)下單，卻面對《聖納瓦協議》卡關，荷蘭政府也傳遭到美國施壓，至今訂單仍無下文。

也因如此，市場認為中芯國際找來蔣尚義，就是希望能透過其人脈，引進EUV機台，並透過發展先進封裝技術，提升中芯國際的先進製程研發。不過，中芯國際上周五確定被列入實體清單，中芯國際10奈米製程以下面臨困境。

據《香港經濟日報》報導，傑富瑞最新報告指出，中芯國際的投資資本回報率（ROIC）反而會提升，美國商務部長羅斯當時指出，只會針對10奈米製程以下技術採取「假定拒絕」（presumption of denial）程序。也就是說，10奈米以上的製程技術不太會受到影響，這與中芯國際10月面臨狀況沒有多少變化。

報告指出，蔣尚義曾表示，將投入先進封裝技術與小晶片技術（Chiplet）研發，加上蔣尚義先前在台積電就是負責0.25微米至16奈米製程研發，中芯國際生產成熟製程(28奈米製程)為主的北京合資公司已經啟動成立程序，加上北京當局也推出28奈米製程以下免稅10年條件，傑富瑞看好半導體需求旺盛，中芯國際投入研發成本降低，有望提高資本回報率，因此上調中芯國際H股股票評級為「買入」，A股則是維持「買入」評級。

(中時新聞網)