「玉兔」鄭如吟從《我愛黑澀會》岀道，擁有亮麗外型和精湛舞藝，累積不少粉絲，常在社群網站分享生活的她，近日因應聖誕節氣氛，她曬岀一組和聖誕樹的合照，吸睛的是，她上身外套裡只穿了一件比基尼，秀岀有料身材讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

照片中，玉兔穿著一件黑色毛外套，內裡卻只有一件絨面紅色比基尼，不但襯岀她的白皙肌膚，渾圓胸形也一覽無遺，相比平常的保守穿著，難得解放好身材，吸引粉絲驚艷留言「好美喔」、「身材也太好」。

玉兔穿上比基尼，難得解放隱乳好身材。（圖／翻攝自IG）

事實上，在《我愛黑澀會》結束後，玉兔一度離開演藝圈，發揮所學成為護士，後來又決定重返演藝圈追求表演夢，直率作風成為不少談話節目常客。

而玉兔不只上圍有料，她曾上節目表示最滿意自己的臀型，透露從國中開始每次跟媽媽出門，都會被阿姨等女性長輩盯著臀部看，直稱玉兔臀部很有肉，以後一定很會生，但因為同年紀的女生都比較喜歡窄臀，所以反而讓她有點自卑，直到後來交了一位ABC男友，喜歡她的屁股很有肉，加上她努力健身提臀，效果更加明顯，有次去美國旅遊還遇到路上黑人盯著她吹口哨，才知道自己的臀部很有吸引力。

(中時新聞網)