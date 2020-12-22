日本國民漫畫《哆啦A夢》連載至今已逾50個年頭，為了紀念哆啦A夢誕生50周年所推出的3DCG動畫電影《STAND BY ME 哆啦A夢2》，以原著漫畫中相當受歡迎的「奶奶的回憶」篇為故事主軸，並加入全新的原創內容，延續前作在日賣座超過83億的佳績，儘管受到日本嚴峻的肺炎疫情影響，日本上映至今已收入近20億票房。

《STAND BY ME 哆啦A夢2》依舊由八木龍一擔綱執導、並由山崎貴負責劇本＆共同執導，聲優陣容也找回原班人馬，同樣由妻夫木聰為青年大雄獻聲，在續作才登場的大雄奶奶，則請到日本資深女演員．宮本信子聲音出演，完美詮釋大雄奶奶的溫柔氛圍。對於能夠再次演繹青年大雄，妻夫木聰表示：「《哆啦A夢》對於我們來說，是密不可分的國民漫畫，能夠再度演出大雄我感到非常驕傲。大雄就算長大成人，依舊是個不可靠、迷糊又粗心的男人，但從內心到外在都相當溫柔，他的溫柔或許是遺傳自奶奶吧。奶奶對於大雄無償的愛，以及大雄不認輸又替人著想的心，必定能觸動人心。」

而電影主題曲〈虹〉，也請到日本當紅演員菅田將暉深情獻唱，並由他親自力邀曾共同合作〈永別輓歌〉、〈系〉等名曲，同時也是菅田好友的石崎Huwie創作詞曲。該曲歷經4次更名、輾轉數間錄音室進行錄製，費時將近1年才完成，菅田坦言：「必須替大雄與靜香這對『本世紀最有名的情侶檔』打造出最適合的結婚歌曲，我們還加入了本次電影主題之一的『家族』視角，總之真的很辛苦。」

該片劇情描述某日大雄在家中發現一隻陳舊的小熊布偶，令他想起與過世的奶奶間的回憶，大雄不顧哆啦A夢的反對，搭乘時光機回到過去只為再見奶奶一面。面對突然現身的少年，奶奶不疑有他相信他就是大雄，並不禁說道「真想看一眼你未來的新娘子啊」，因為奶奶的一句話，哆啦A夢與大雄展開了一場穿越時空的大冒險。沒想到，未來的大雄竟然在與靜香的婚禮當天逃走？為了實現奶奶的願望，以及回應家人、朋友與摯愛靜香的心意，這部交織過去、現在、未來，充滿淚水的羈絆故事就此展開。電影將於明年2月10日農曆春節檔，中、日文配音版同步在台上映。

(中時 )