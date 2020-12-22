半夜看到這一幕，可能會以為正在上演恐怖片，台中一名婦人，半夜手拿兩隻菜刀，站在位於清水的高級社區，猛敲其中一間住戶的大門，受害鄰居見狀，感到害怕因此報警，警方到場後查看，發現婦人並不是拿兩把菜刀，真相曝光也讓警察相當無奈。

台中市清水一處高級社區，凌晨傳出吵雜聲，一名婦人雙手拿兩隻長條狀物品，不斷敲打其中一間大門，大罵「把所有的住戶叫過來，看妳是怎樣的人」、「我去哪都討厭妳這種人，給我下來」，被騷擾的住戶，回應婦人「喝醉可以回家睡覺嗎」，但婦人不斷跳針嗆「給我下來」。

受害鄰居與婦人一來一往同時，看到婦人手上拿著很像菜刀的東西，不斷揮舞敲打，鄰居深怕出意外，因此報警處理，警方獲報抵達社區，發現婦人其實是拿著2把木製飯勺，因為天色昏暗，遠遠看就像菜刀。

根據了解，婦人雖然是用飯勺，仍將鄰居大門敲出凹洞，雙方疑似因為關門聲音太大起爭執，而受害鄰居表示，由於一直等不到對方一句道歉，打算對婦人提告毀損。

(中時新聞網)