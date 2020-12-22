300萬元！渣打推出可存金額最高的數位帳戶 23:122020/12/22 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 個人數位帳戶可以為銀行帶來金融科技相關的諸多數據，透過祭出豐富的優惠條件吸引客戶開戶成為行銷主流，渣打銀行一次提供三大優惠，全新客戶符合指定資金門檻與條件，就可以在數位帳戶存到最高台幣300萬元，是一般本國銀行數位帳戶最高限額的6至10倍。 渣打銀行表示，近來新台幣持續走強，新台幣優利存款人氣飆升，加上數位平台的吸睛，本周推出的新戶新台幣活存專案「心幸福」帳戶，客戶的詢問度極高。 國壽攜東南 推網路投保旅平險 Fed准買回自家股票 美銀行股應聲漲 (工商 ) #幸福 #數位帳戶 #渣打銀行 #新台幣 #活存 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》商用不動產、土地交易紛創新高 2021牛市可期 07:442020/12/22 財經 綠色金融 祭車貸、信用卡優惠 04:102020/12/22 投資理財 永豐銀換匯優利定存 限時回饋 04:102020/12/22 全球財經 新光恒生科技指數基金獲准發行 明年1／11開募 16:372020/12/22 財經 觀念平台－2021年的大事：疫苗、美元與地緣政治 04:102020/12/22 專題周報 推數位身分證 唐鳳稱防偽保個資 04:102020/12/22 政治要聞 超市量販耶誕甜點 04:102020/12/22 時尚消費 太星廠拍 所得兩成捐公益團體 04:102020/12/22 產業．科技 館長槍擊幕後黑手是他？把富豪當提款機 黑道大亨狠吸10億 08:142020/12/22 社會 「台新名人慈善配對賽」大溪開打 客戶捐千萬善款響應慈善 17:502020/12/22 財經 富時100期貨 波動上升 04:102020/12/22 證券．權證 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 巴西靠不住、澳洲王牌挫咧等 北京重招逼黑色期貨崩跌 - 財經 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。