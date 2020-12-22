個人數位帳戶可以為銀行帶來金融科技相關的諸多數據，透過祭出豐富的優惠條件吸引客戶開戶成為行銷主流，渣打銀行一次提供三大優惠，全新客戶符合指定資金門檻與條件，就可以在數位帳戶存到最高台幣300萬元，是一般本國銀行數位帳戶最高限額的6至10倍。

渣打銀行表示，近來新台幣持續走強，新台幣優利存款人氣飆升，加上數位平台的吸睛，本周推出的新戶新台幣活存專案「心幸福」帳戶，客戶的詢問度極高。

(工商 )