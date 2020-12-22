奇美醫學中心急診醫學部與該院AI中心合作，透過大數據發展「人工智慧(AI)輔助急診胸痛預測系統」，準確度達9成，目前院內實際運用於臨床，為國內急診醫療AI先驅。

87歲有高血壓、慢性腎衰竭、阻塞性肺病史的男子，胸悶近1小時到奇美醫學中心急診，經急診醫學部主治醫師張培毅抽血檢查，以「AI輔助急診胸痛預測系統」評估1個月內心肌梗塞機率高達64％，隔天安排心導管檢查果真發現2條冠狀動脈狹窄，實行支架置放術，如今病人已出院，定期追蹤即可。

台灣急診壅塞是常態，據衛生福利部資料，2019年全台急診就醫高達764萬人次，其中，「胸痛」為急診常見主訴，占所有急診病人5至20％。胸痛成因可由骨骼肌肉疼痛到致命性心肌梗塞、主動脈剝離、肺栓塞、食道破裂等，此類病情變化快且不易快速預測，即時正確診斷與處置是相當大的挑戰。

奇美醫學中心急診醫學部主治醫師張培毅說，為了給予胸痛病人明確診斷，醫師會開立一系列檢驗檢查，然實際上只有小於10％急診胸痛病人最後被診斷急性心肌梗塞，恣意開立檢驗檢查或安排住院，易造成醫療資源巨大負擔。

在此背景下，奇美醫學中心急診醫學部發展臨床輔助決策工具「人工智慧(AI)輔助急診胸痛預測系統」，可提升效率、降低誤判的機率及節省健保醫療資源耗用。

在醫院的支持下，急診醫學部成立一個包含急診、品質管理中心、AI中心、資訊室的跨領域團隊；藉由參考醫學文獻採用了14項(性別、年齡、抽菸史、身體質量質數(BMI)、高血壓、高脂血症、糖尿病、慢性腎臟病、心肌梗塞、腦血管疾病、周邊動脈阻塞性疾病、肌鈣蛋白、肌酸酐、血紅蛋白)特徵值，以預測急診胸痛病人併發心肌梗塞及死亡機率。

過程收集奇美醫療體系急診近十年(2009至2018)8萬5254個病人，整合資料導入監督式機器學習技術，建立AI預測模型，準確率可達9成。

張培毅指出，為了實際運用於臨床，目前已把預測程式整合到急診醫囑系統，輔助醫師醫療決策，提升醫療效率及品質。此研究成果已發表於2020年國際SCI期刊，迄今，奇美醫學中心急診醫學部共有(胸痛、老人流感、肺炎、登革熱、腦創傷、高血糖危症、胰臟炎)等7項疾病AI預測系統在使用。

(中時 )