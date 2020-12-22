今（22日）指揮中心公布最新本土確診案例（案771），是紐籍機師（案765）的密切接觸者，也成為案765第三位傳染者。前兩位分別是案765的機上同事（案760、766），批紐籍機師在機上就曾狂咳嗽，還不戴口罩。但因為他是機長，所以沒人敢勸他。不過桃園市機師職業工會也馬上發文澄清，表示有同仁曾勸阻，但該員卻對同事提醒不予理會，甚至還態度囂張。

紐籍機師確診，還傳染給一名30多歲女性密切接觸者，終結我本土253天零確診記錄。據了解，機上同仁還爆料，該機師在執勤時沒戴口罩狂咳嗽，卻因為是機長，沒人敢勸他戴口罩。指揮中心指揮官陳時中也坦言，案765沒有「經勸阻」，所以不能依《傳染病管制法》開罰。

對此，桃園機師職業工會今曝內幕，並指出紐籍機師咳嗽時有被一同執勤組員勸告提醒，但他不但不理會，還語意囂張，事後同飛組員則填寫報告通報公司。工會也稱讚組員的善意提醒，並制定相關SOP處理方法，同時重申「執勤務必配戴口罩！」

桃園市機師職業工會聲明全文：

機師工會說明，此次紐籍機師確診案例，該員於執勤時有咳嗽症狀且不配戴口罩，雖經其他一同執勤組員勸告提醒，但該員仍不與理會，且語意囂張，事後同飛組員也填寫報告通報公司！

我們對於該同飛組員勇於發揮「組員資源管理」（CRM）精神適當提醒，感到驕傲；但令人遺憾的是，同飛組員仍不幸被傳染確診！為避免此次事件再次發生，工會已宣導，如果組員遇到執勤不戴口罩的事情再次發生：

1、口頭勸戒

2、立刻打電話回公司，說明該員不遵守防疫無法執勤，拒絕執勤

3、通報疾管署

工會再次重申，要求組員做好自我防疫措施，執勤務必配戴口罩！

防疫必須由組員們一點一滴的擔起，組員身為防疫前線，不容忽視！我們保護自己，也保護家人，更要守護的是台灣得來不易的防疫成果！同時，我們還是希望社會大眾可以支持與肯定絕大多數持續努力到現在的組員與航空相關從業人員，大家的肯定與支持，是支撐我們持續堅持到底的原動力！

(中時新聞網)