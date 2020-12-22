中選會日前宣布民進黨桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷罷免第三階段投票成案。王浩宇罷免案將在明年1月16日投票。但王浩宇是否真可能被罷免？退役少將于北辰22日在直播節目表示，從王浩宇咬同黨台北市議員王世堅、立委高嘉瑜就不難發現，他現在真的是慌了。

野台EP124｜為民進黨的良心祈禱，萊豬表決前靜坐守夜｜鄭照新、高鈞鈞、于北辰、何志勇｜20201222 由羅智強發佈於 2020年12月22日 星期二

于北辰22日出席羅智強主辦的《野台》臉書直播節目，討論萊豬議題及王浩宇罷免案，他先是舉例，蔡政府開放萊豬，若大家不想吃就要把萊克多巴胺拿掉，同理而言若中壢人想重回乾淨的中壢，就要把王浩宇拿掉，多了王浩宇大家都不安心。

于北辰表示，最初認識王浩宇時覺得他為人還算不錯，但後來日子久了發現王浩宇真的很聰明，因為王浩宇過去在綠黨時曾經做過收割其他議員政績的事情，並在我是中壢人PO文寫下「我走到了」，藉機讓一些在地人稱讚「王浩宇好棒，幫中壢人把關」，但事實上卻是民進黨的議員在議會努力拍桌、爭取預算、監督市府換來的。事後讓那位議員氣到快吐血，王浩宇當時辯稱「我是幫忙驗收」。

于北辰還指出，王浩宇經營的「我是中壢人」臉書粉專，當時有很多小編協助中壢人解決日常問題，但在王浩宇當了議員後就完全不一樣了，粉專直接變成他抨擊異己的利器，只要找王浩宇幫忙，之後若對他有意見，王浩宇就會把對手照片PO上網，讓幾萬人去批評，也因此讓一些人變得很討厭他。

于北辰更透露，王浩宇對罷免案第一階段連署一開始的態度是相當嘲笑的，嘲笑連署總部「他們以為3千多份很好連署嗎？」，結果竟然3天就達標。再到第二階段，王浩宇有點著急，跑去問「乾爹」該怎辦，「乾爹」回他「安啦！不用擔心」，結果第二階段中選會宣布確定罷免投票成案，他又跑去找「乾爹」求救，「乾爹」竟回他「你是不是該檢討一下」。

于北辰強調，因為罷免案火燒大了，這才讓王浩宇最近開始有亂槍打鳥的動作，因為打國民黨效果不好、打無黨籍更沒用，就開始咬自己人，同黨的「扶龍王」王世堅議員、高嘉瑜立委。(王曾批王世堅「幫中共挑撥蔡英文總統與蘇貞昌關係」，讓王世堅冷冷酸他是「太監」)。于北辰還稱，可惜王浩宇希望藉王世堅的名氣來搏版面並未如願。咬高嘉瑜在中天唱「隱形的翅膀」，卻又發現踢到鐵板，難怪在網路上會被戲稱「全國不分區議員」。

(中時新聞網)