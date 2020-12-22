高雄正修科大晚間8時許傳出學生墜樓事件，劉姓男大生（21歲）被發現從10樓墜落，教職員聽到巨大聲響前往查看，發現他倒臥在地，立刻通報119送長庚醫院急救，但因傷重不治。據了解，男大生背包內有抗憂鬱藥物，警方獲報接手偵辦，將報請檢察官相驗，釐清死因。

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