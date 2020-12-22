正修科大晚間驚傳學生墜樓 男大生10樓輕生傷重不治 23:302020/12/22 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 正修科大晚間驚傳學生墜樓 男大生10樓輕生傷重不治（圖／翻攝校方官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄正修科大晚間8時許傳出學生墜樓事件，劉姓男大生（21歲）被發現從10樓墜落，教職員聽到巨大聲響前往查看，發現他倒臥在地，立刻通報119送長庚醫院急救，但因傷重不治。據了解，男大生背包內有抗憂鬱藥物，警方獲報接手偵辦，將報請檢察官相驗，釐清死因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 小黃運將載客突昏迷 送醫不治 黃士修與台大學生筆戰被控妨害名譽 下午警局應訊 (中時新聞網) #男大生 #正修科大 #晚間 #10樓 #墜樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北遠東年菜外帶熱賣 早鳥殺到85折 19:412020/12/22 生活 女騎士遭砂石車拖行10M僅輕傷 網狂讚：順澤宮神帽有保佑 11:202020/12/22 社會 八里31日煙火秀恐吸引5萬人聚集 新北審慎評估 20:212020/12/22 社會 男遇警心虛丟包內有「手槍和子彈」 一搜身又驚見土製炸彈 11:152020/12/22 社會 投資1年半賺2.15倍 陸科創基金好威 04:102020/12/22 產業財經 1000元收買替代役偷買香菸藥膏 受刑人再多判1年3月 11:052020/12/22 社會 旭富二度爆炸 蕈狀雲直衝天空 04:102020/12/22 生活新聞 虎科大情侶未待轉車禍慘死 「奪命路段」車禍統計曝光 21:172020/12/22 社會 心碎 綠帽夫衝小王家挽回出軌妻 崩潰「門外聽到愛愛呻吟聲」 18:432020/12/22 社會 吳宗憲想再生兩個 惹Sandy撂狠話 04:102020/12/22 娛樂新聞 進口車商競蓋展間 2年砸百億 04:102020/12/22 財經焦點 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 虎科大情侶沒兩段式左轉雙亡？父心痛捍衛兒：沒違規 - 社會 虎科大情侶遭撞飛雙亡 檢警確定：UBA隊長未待轉違規 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 信義區傳撿屍 男大生夜店狂歡 拖醉妹進草叢狂啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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