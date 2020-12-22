2022年地方選舉接近，各縣市首長就任也屆滿2年，有媒體近日公布六都市長最新民調，新北市長侯友宜以77%的施政滿意度拔得頭籌。前立委沈富雄表示，這份民調他比較關注的是台中市長盧秀燕，以及高雄市長陳其邁，並指出，盧秀燕當著AIT的面題萊豬問題對她有加分，甚至蓋過中捷的問題，這對國民黨是好消息。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，「其實說是六都，就我個人來講，我只看兩都，因為其他高者恆高，低者恆低，沒有什麼變動」，他更指出，台南市長黃偉哲他的表現，超出他的預期，「講白了是台南市長綠的好做啦」，至於關注的是哪兩都，沈富雄則說，「我看哪兩都？我看陳其邁和盧秀燕」。

沈富雄指出，「陳其邁上任以後，他如果有雄心壯志，還有未來的話，魅力會是個問題，短期間內他沒辦法拉高，看起來就是少了那麼一點那個味道」。

沈富雄認為，盧秀燕是所有尋求連任的藍綠市長裡，國民黨陣營中盧秀燕恐怕是最危險的，最沒有把握會穩連任的，「萊豬這個事情，她就踩著酈英傑頭上前進，匍匐前進，真的對她就是拉高了」，至於中捷的問題，沈富雄則指出，「不管責任是誰，應該是有傷，但是看起來是被壓過去了，所以沒有問題」。

最後，沈富雄也說，對國民黨來講，盧秀燕往上升，是最好的消息，接著他話鋒一轉表示，柯文哲大概就沒希望了，並指她真的要想想2022年以後的出路，「我覺得是不好看」。

(中時新聞網)