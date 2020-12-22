李準基、文彩元繼3年前《犯罪心理》後，再次攜手演出韓劇《惡之花》，這回直接升格成夫妻關係，還育有一個4歲女兒。拍戲空檔，文彩元問起扮演女兒的小童星「妳長得像媽媽（意指文彩元）吧」，但對方卻不給她面子，天真說：「我比較像爸爸（李準基）！」讓聽到答案的李準基忍不住大笑，對著飾演刑警的文彩元安撫道：「妳要常回家啦。」

談到最初接到劇本的心情，文彩元則像個害羞的小女孩，透露光是研讀劇本就覺得有「致命的魅力」，就像「吸引女生的壞男人」，形容這部戲有種危險誘人的吸引力。更不否認李準基在劇中的角色讓文彩元非常迷戀，大方坦承：「我眼裡只有他，因為他很帥，再加上有點高傲個性就更喜歡。」更不忘補充，李準基脖子以上的顏值，就過了她第一關。

戲裡李準基為了隱瞞過去的實情編織謊言重新生活，戲外是否也一樣會說謊？李準基表示不會，「因為很容易被識破。」常在作品中發揮武打動作表演的李準基在劇中也有好幾場他展現身手矯健的精采畫面，文彩元曾開玩笑問他，是天生就擅長拍動作片嗎？李準基解釋，他從小就很喜歡看這一類作品，而且自己蠻有運動細胞。

而李準基談起這次詮釋雙面性格角色，他在妻小面前是個溫暖的老公、爸爸，但另一面的他，則是隱藏過往秘密、背負殺人嫌疑犯的身份，一正一邪讓他在演技上有所挑戰，也是演出這部戲最大的困難部份，但仍令他著迷的主要原因，「我覺得懸疑片像拼圖一樣，一塊塊完成它非常有趣」。該劇27日起，每週六、日晚間10點在八大戲劇台播出。

(中時 )