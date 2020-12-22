智能障礙在社會上生存已經不容易，但現代人大多都很熱心善良，願意伸出援手幫助弱勢，不過台中市一名公車司機，竟欺騙智能障礙高中生，當時高中生詢問公車司機，該班車是否到達火車站，司機不耐煩說沒有，騙說這班車開到台北，但其實該班公車確實會經過車站，過分一幕被網友目睹，隨即客訴該名司機。

網友在論壇PTT上發文，表示內心真的很難過，原PO在22日下午，搭公車前往台中火車站，途中一名疑似有智能障礙的高中生上車，他詢問司機「這班車有沒有到火車站」，司機態度很差的對高中生說沒有，並欺騙他這班車開往台北，這時高中生再問「要怎麼辦」，司機回答說「你可以下車阿」。

剛好原PO聽到兩人對話，正想過去跟高中生說「這班車有到火車站」，但來不及幫助高中生，因為對方已經刷卡下車了，原PO對公車司機的行為感到不滿，下車後立刻打電話客訴該名司機，也讓他不禁大嘆「覺得好難過，為什麼生病了，還要被這樣充滿惡意的對待」

文章曝光後先起網友熱議，許多人對司機欺負高中生的行為相當憤怒，表示除了客訴外，記得要向市政府公共運輸處陳情或檢舉，比較有用，因為客運公司有時候會吃案，根據原PO後續補充，該輛公車是台中市《132》路線，大約下午5點在國立興大附農附近，不過車上以及公車後方，都沒有看到司機名字。

(中時新聞網)