陸媒最近接連披露了解放軍最新型5款艦載機研製進展，包括彈射起飛型殲-15T、新款隱形艦載機殲-35、艦載預警機空警-600、直-20艦載版量產型、新型艦載無人直升機，這些最新艦載機隊搭配了更新的裝備，戰力與使用壽命都大為增強。

《多維新聞》報導指出，彈射起飛型的殲-15T戰機是由陸媒在11月首次曝光，據稱換裝了國產WS-10渦扇發動機，採用向量噴管技術，減輕重量還進一步提高了推力，發動機使用壽命也大幅延長。

2017年曝光的殲-15T衛星照，其起落架設計是以在蒸汽彈射器和電磁彈射器上進行彈射起飛為主。

為擔負艦載機任務，殲-15T戰機加固了前起落架，並安裝了彈射器連杆，能夠在蒸汽彈射器和電磁彈射器上進行彈射起飛，可大幅提升航母戰機的起飛效率和安全係數。據稱，殲-15T應該會成為大陸未來超級航母的量產戰鬥機。

報導說，第2款戰機將是新型隱形艦載機，外界暫且稱其為殲-35。源自於2020年7月中國航空研究院官方發佈「下一代戰鬥機將於2021年首飛」的消息。中國航空工業公司也曾在2019年發佈未來隱形艦載戰鬥機輪廓圖，被認為下一代隱形艦載機即將問世。

外界猜測，該型機可能被命名為殲-35，其外形與FC-31鶻鷹隱形戰機類似，但與鶻鷹的早期方案相比，新一代隱身艦載機除隱形外觀繼承FC-31外，發動機、雷達、飛控等都採用目前最先進技術，並針對上艦進行適應性改進。

殲-35據傳與FC-31鶻鷹隱形戰機類似，發動機、雷達、飛控等都採用目前最先進技術，並針對上艦進行適應性改進。圖為艦載版隱形戰機想像圖。（圖／微博）

報導表示，殲-35預計機體會進一步放大，增加機翼面積，使用折疊機翼和攔阻鉤，增加側彈艙，配備殲-20上才有的態勢感知設備、資料鏈和電子戰系統等，預計起飛重量、載彈量和作戰半徑等指標都有大幅提升，成為一款無限接近重型戰鬥機的中型機，擁有強大綜合作戰能力，並提高航母載機數。此外，殲-35據稱將擁有彈射裝置，能夠在彈射航母上起飛，也能夠在滑躍甲板的航母上起飛。

第3架是空警-600的艦載預警機。空警-600預計將於2022年左右被部署在解放軍海軍的003型航空母艦和004型航空母艦。2020年8月29日，空警-600在陝西閻良試飛，疑似試飛畫面在網路曝光。空警-600部署後，不但可以充當空中雷達站，使航母戰鬥群的對空對海防禦外延擴展，還能夠作為空中指揮所，伴隨攻擊機群執行遠端打擊任務。

第4款機型是直-20艦載版量產型，該機型是國產直-20直升機的艦載多用途版本，作戰能力與美海軍的MH-60R海鷹直升機相當。直-20艦載版一側安裝有武器掛架，推測可以攜帶輕型反艦導彈、魚雷等武器或搜救設備，預測將大幅提升解放軍水面艦艇的航空反潛作戰能力。

新式AR-500B艦載無人直升機，12月初在江西完成試飛，據稱是共軍首個小型艦載無人直升機。（圖／央視截圖）

最後一款是AR-500B艦載無人直升機，此款新式艦載無人直升機12月初在江西完成試飛，據稱是共軍首個小型艦載無人直升機。其最大起飛重量約500公斤，最大平飛速度140公里/小時，巡航速度120公里/小時，可廣泛用於執行海面廣域監視與識別任務。

(中時新聞網)