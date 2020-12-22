12月23日是日本的「東京鐵塔日」，2018年12月23日東京鐵塔剛過60歳生日，1958年開業以來一直是東京、也是日本的象徵。在多部電影中都有東京鐵塔的身影，當中3部最令觀眾印象深刻。

第一部是《東京鐵塔：老媽和我，有時還有老爸》（2007）由兩年前過世的資深演員樹木希林與小田切讓主演，原著為中川雅也（筆名：Lily Franky（リリー・フランキー）），他2007年曾為該作來台灣宣傳。的自傳小說，描述他與母親相依為命的故事。曾改編為電視單元劇、連續劇、電影與舞台劇。小說中文繁體版由時報文化出版，象徵經濟成長期的東京鐵塔多次出現場景中。

《東京鐵塔：老媽和我，有時還有老爸》（2007）由已逝資深演員樹木希林（右）與小田切讓主演。（取自網路）

第二部《東京鐵塔》（2004）原作為江國香織同名小説，黒木瞳與岡田准一主演。描述東京鐵塔下女男在年齡差距下的秘密戀愛故事開場中東京鐵塔映於窗上，唯美浪漫。

第三部《ALWAYS 三丁目的夕日》系列，分別為《ALWAYS 三丁目的夕陽》（2005）、《ALWAYS續・三丁目的夕陽》（2007）、《ALWAYS 三丁目的夕陽’64》（2012）共3作。描述二戰後日本經濟高度成長下日本的變化，片中也呈現1964年東京首度舉辦奧運，日本隨之如何走向高發展社會，而導演山崎貴將為2021年東京奧運擔任開幕與閉幕式擔任導演，令人期待。

《東京鐵塔》描繪20歲差不倫戀。（取自每日頭條）

《ALWAYS 三丁目的夕日》系列。（取自網路）

(中時 )