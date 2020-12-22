《揭大歡喜》由郭雪芙、夏朧主演。（海鵬提供）

第50屆鹿特丹影展22日晚間公布2021年入選片單，由謝沛恩、郭雪芙主演、導演魏瑛娟、陳宏一聯手執導的新片《揭大歡喜》入選「大銀幕競賽」（Big Screen Competition），除是唯一雙導演電影，更是的唯一台灣電影，將與其他來自加拿大、日本、阿根廷、印度、土耳其、俄羅斯、巴西、澳洲、拉脫維亞、哥斯大黎加以及香港等14地，總計15部電影，共同角逐獎金3萬歐元（約合台幣100萬元），並獲取電影在荷蘭上映及發行的機會。該片將於2月初於荷蘭鹿特丹國際首映，預定3月在台上映。

即使新冠肺炎疫情狂襲歐洲，第50屆鹿特丹影展早已備妥因應措施，目前預計兵分二路，2月將以大規模虛擬影展加上小規模實體影展並進，6月預估疫情趨緩，再增加新片並以全面實體影展饗以大眾。為因應這項新措施，本屆影展將集中火力於兩大競賽單元，主要競賽的「金虎獎」（新導演）及「大銀幕競賽」，預計各增量至15、16部影片左右，非競賽的「聚光燈」（Limelight）單元則有11部電影。

由魏瑛娟、陳宏一聯手執導的新片《揭大歡喜》，則是本屆鹿特丹影展唯一獲選的台灣電影長片，魏瑛娟更是該單元唯一的華人女導演。自學生時代即熱愛莎士比亞的魏瑛娟表示，能將莎劇改編成電影、並獲選國際影展，讓她無比興奮、更充滿感謝：「我特別要謝謝策展評審、製作團隊及導演陳宏一。」

《揭大歡喜》是劇場名導魏瑛娟的電影處女作，也是導演陳宏一執導的第5部劇情長片。魏瑛娟畢業於美國紐約大學劇場碩士，曾在台創辦「莎士比亞的妹妹們的劇團」，除在國際國內均享盛名，更被視為「莎」學翹楚。該片拍攝靈感來自莎劇《皆大歡喜》，魏瑛娟卻創意大發、顛覆400年莎翁劇史，將當時所有女性角色只能由男性扮演的傳統，改為「全女性飾演」。

全片女力爆發，讓鹿特丹影展選片人謝楓（Sheldon Kraicer）深感震撼，豎指盛讚電影創意十足，令人眼界大開。有趣的是，該片預言不久未來「無性別、無網路」成為風潮，還將西門町變成「C門町」，成為遺世獨立、不受網絡干擾的愛情天堂，談戀愛成為人人專注的大事。電影由謝沛恩、郭雪芙、夏朧、陸明君、許乃涵（涵冷娜）、黃瀞怡（小薰）、曹蘭、鍾欣凌等8大女星聯合主演。有趣的是，謝沛恩在片中飾演男生，郭雪芙雖飾演的是女生、卻為愛扮成男生，一時間讓「男歡女愛」賦予世紀新解。

(中時 )