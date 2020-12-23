新媒體暨影視音發展協會NＭEA主辦，第二屆「亞洲新媒體高峰會」22日圓滿落幕，為期二日共舉行了20場專題演講與對談，62位頂尖產業領袖及台灣致力於泛娛樂產業的專業人士。以「Change The World」為主題，聚焦資本化、數位化、全球化、在地化4大方向，吸引超過上千人參與。

其中「國片起飛大聯盟」主題，發起人之一威秀影城董事長吳明憲、台灣首部iPhone拍攝的電影《怪胎》製片牽猴子整合行銷副總經理陳怡樺、今年國片票房冠軍《孤味》製片人劉宛玲，一致同意新冠肺炎對台灣電影整體市場的影響較為正面。除了國片整體票房較去年成長30％外，每部電影的平均票房也比去年來得高，顯見台灣今年電影的水準與口碑，有逐漸重拾國人看國片的信心。

後疫情時代，面對OTT與好萊塢國際資本大片的挑戰，國片需要的是完整故事敘述與台灣在地元素，並且搭配充足的行銷準備與時間發酵，就有機會得到肯定。善用觀影者的數據分析與最新科技拍攝，也能夠將目標觀眾的喜好提前分享給影視創作者參考，也能得到科技產業跨領域的關注與宣傳。

加上「多元投資與共創雙贏」、「IP鍊金術的最後一哩路」、「文創資本的投資原則」等主題針對內容產業投資建議與效益評估，廣泛收集資深會計師、財務投顧投資、影業財務長等人的專業意見。期待資源的整合與整併，擴大內容產業的經濟規模，積極串聯跨領域的產業合作。

另外，今年金馬獎最佳動畫長片《廢棄之城》不僅是導演易智言與監製李烈耗費10年的築夢作品，更是台灣動畫的冒險歷程。易智言表示，台灣的動畫一直做代工，技術是沒問題的，但一直以來並沒有代表性的文本，除了王小隸導演的《魔法阿嬤》，似乎沒有令人印象深刻的作品。

易導期待《廢棄之城》帶給台灣動畫新的里程，正因為動畫本身的複雜度，產業動輒牽涉到五、六百人以上，不是單一個人工作室可以單靠創意完成的。不只需要資金的投注，更是需要整個電影產業或內容產業的陸續投入，甚至希望政府的資源整合與挹注。

監製李烈呼應導演的看法，鼓勵電影人跨足動畫產業。因為台灣的動畫人才尚未瞭解電影長片的表現方式，對演員表演沒有概念。如何能夠把說故事的方式理解、吸收與呈現，將對電影與動畫產業兩者皆有助益。就像是現在的電影已經都脫離不了特效了。台灣仍有很多電影對特效的運用概念薄弱，如果兩者互相串流將大有幫助。

(中時 )