東京鐵塔與東京晴空塔是東京兩大地標，鮮紅色的東京鐵塔以巴黎艾菲爾鐵塔為範本建造，高333公尺，正式名稱為「日本電波塔」，目前為日本第二高的結構物，僅次於東京晴空塔。

東京晴空塔又譯稱東京天空樹、新東京鐵塔，位於東京墨田區的電波塔，2008年7月14日動工，2012年2月29日完工、同年5月22日正式啟用。日本類比電視服務於2011年7月24日終止後，東京鐵塔也卸下當初作為「綜合電波塔」任務，由東京晴空塔接棒。

LINE在今年11月向使用者實施問卷，調查日本民眾對新舊兩塔喜好程度。調查結果顯示「東京鐵塔派」占36%、「東京晴空塔派」占35％，兩者勢均力敵。

以年齡層來，男性越年長越傾向「東京鐵塔派」，尤其以特50歲至59歲男性在「東京鐵塔派」中獲過半數支持，他們在1960年代出生，對於1958年建成的東京鐵塔有著特殊的感情。「東京鐵塔派」的女性以40歲至49歲為多，占全體4成。

《東京愛情故事2020》。（國興衛視提供）

而「東京晴空塔派」多獲10幾歲年輕人支持，男女皆有6成10幾歲年輕人選擇2000年代建成的東京晴空塔。20幾歲的男女有眾多東京晴空塔支持者。

另外，調查也提問「是否實際去過東京鐵塔/東京晴空塔」，「両者皆去過」占全體約4成，而只去過東鐵塔者約3成、晴空塔約1成。全體約8成的人兩者中實際去過一處。

調查結果根據日本全國15歳～59歳男女LINE使用者，在2020年11月19日～23日間實施線上問卷調查，有效回收5252件回答。（引用來源：LINEリサーチ）

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