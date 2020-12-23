2021年最受矚目的動畫電影《銀龍出任務》即將於春節期間2月10日上映，這部改編自「德國J‧K‧羅琳」柯奈莉亞馮克創作的全球暢銷小說，由《魔物獵人》、《惡靈古堡》製作公司「康士坦丁影業」費時5年，將440頁以上的原著，改編為精彩的90分鐘大銀幕電影。

本片以闖蕩天空冒險為主題，並且在進行製作前，就已經網羅2位好萊塢當紅小鮮肉，《移動迷宮》《后翼棄兵》的湯瑪士桑格斯特、《巧克力冒險工廠》《良醫墨非》佛瑞迪海默，加上實力派女演員《愛的萬物論》費莉絲蒂瓊斯、重量級英國男星《X戰警》派崔克史都華等知名影星擔綱配音卡司，眾家影星齊聚一堂，十分吸睛。

4位重量級配音卡司中，飾演主角銀龍「飛克」的湯瑪士‧桑格斯特，兒時就演出《愛是您·愛是我》、《魔法褓姆麥克菲》等賣座電影。而陪同銀龍「飛克」一起冒險的夥伴：精靈好友「黃小玲」、人類隊友「小班」，分別由佛瑞迪海默與費莉絲蒂瓊斯擔任。同是童星出身的佛瑞迪海默，演出電影包括《尋找新樂園》《巧克力冒險工廠》《奇幻精靈事件簿》《亞瑟的奇幻王國》等膾炙人口的精彩強片，費莉絲蒂瓊斯雖非童星出身，但11歲起不僅參與舞台戲劇並跨足電視圈，近年以《星際大戰：俠盜一號》《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》《法律女王》等好萊塢強檔樹立多變的戲路風格，並以《愛的萬物論》榮獲奧斯卡金像獎與金球獎最佳女主角提名。

3位影星將如何演出跨種族的真摯友誼，值得觀眾期待，而縱橫影壇半世紀，貢獻戲劇界而受封爵士的英國影星派崔克史都華，則飾演為龍族帶來巨大威脅的大反派「金霸」，一隻500歲以上、以殺龍並吞食為生的機械金甲龍，一路追殺飛克等人並伺機吃掉他們，4位巨星在配音時必須配合許多相愛相殺的動作演出，增加聲音演出的挑戰難度。

(中時 )