你聽過「神經鞘磷脂」嗎?為什麼神經鞘磷脂對寶寶的學習及反應力培養至關重要?小兒科醫師穆淑琪表示,神經鞘磷脂是一種存在於母乳中的珍貴營養素,在寶寶大腦發育扮演重要腳色,可促進髓鞘化,是孩童專注力形成的重要生理基礎,能加速寶寶學習力。

三歲以前是大腦發育黃金時刻,近期外國研究1指出,神經鞘磷脂對嬰幼兒大腦發展至關重要,且證明神經鞘磷脂可有效提升寶寶學習力,是嬰幼兒發育期間的關鍵營養成分。

神經鞘磷脂如何提升嬰幼兒學習力?

小兒科醫師穆淑琪說明,神經鞘磷脂是一種母乳中的營養素,對髓鞘化很有幫助。髓鞘化是大腦發育的關鍵,髓鞘化可使神經脈衝在神經元之間的傳遞速度更完整快速,而透過神經鞘磷脂與各營養素分工合作,能協助建立腦細胞連接的快速通道,對嬰幼兒的專注力、組織力、語言能力等皆具有正面效果。

▲神經鞘磷脂為幫助嬰幼兒腦部發展的加速器

神經鞘磷脂與寶寶的學習息息相關,它影響了嬰兒的大腦與神經發展。當髓鞘化的過程發展良好,便能強化寶寶的專注力、記憶力及理解力,對語言發展也有幫助,也能讓寶寶更快速地學會新事物。穆醫師說明,若讓寶寶在三歲前攝取充足的神經鞘磷脂,將有助於各方面的學習發展。

補充營養、加強互動陪伴 神經鞘磷脂幫助寶寶加速學習

至於如何補充神經鞘磷脂?穆淑琪醫師表示,要幫助嬰幼兒的大腦發展,攝取神經鞘磷脂的方式有幾種:首先,因母乳中含有豐富的神經鞘磷脂,母乳哺餵自然是最直接的攝取方式,但對於因各種因素無法哺餵母乳的媽媽,也可選擇含神經鞘磷脂的嬰幼兒配方奶粉代替。

其次,含蛋白質的食物與所製成的副食品也含有神經鞘磷脂,同時也能幫助寶寶攝取到除了神經鞘磷脂之外的營養。家長可以隨著寶寶月齡調整多元且均衡的副食品,例如給寶寶吃牛肉、蛋類、奶類等含神經鞘磷脂的副食品。

▲小兒科醫師穆淑琪建議讓寶寶從日常飲食中獲得「神經鞘磷脂」的營養,因「神經鞘磷脂」可加速寶寶大腦的發展,提升寶寶學習力。

穆淑琪醫師也強調,3歲前家人的陪伴與互動對於嬰兒學習發展也有正面影響。若能夠以實際互動搭配神經鞘磷脂的攝取,更有助嬰幼兒的大腦發育。

每位家長都十分重視孩子各方面的發育,因此對嬰兒時期的飲食皆追求高標準,期待能激發孩子的無限潛能。穆淑琪醫師總結說明,讓寶寶從母奶、配方奶、副食品中適量補充神經鞘磷脂,是大腦發育的關鍵,配合與家長足夠的互動刺激,相信能大大提升孩童的學習力與反應力。

嬰兒腦發育3歲前達80%:神經鞘磷脂讓寶寶贏在起跑點

穆淑琪醫師提到,嬰幼兒在3歲之前80% 的大腦就會發育完成2,其中包含嬰兒的視覺、動作、語言、反應力…等等,人們常說的「贏在起跑點」,其關鍵就在寶寶3歲前的大腦黃金發展期。

因此,把握嬰兒3歲之前的腦部發展關鍵期,提供寶寶神經鞘磷脂與其他營養素,並配合適當的互動與外在刺激,就是讓寶寶贏在起跑點的絕佳方法。

▲穆淑琪醫師表示,含有神經鞘磷脂成分的配方奶粉,可幫助無法順利哺餵母乳的媽媽,讓寶寶腦部神經髓鞘化發展得更良好,加速孩子學習進程。

根據此次專訪穆醫師,我們了解到神經鞘磷脂是寶寶發展的重要營養素,有助於大腦發展。寶寶可以從母乳、含有神經鞘磷脂的配方奶粉、以及其他帶有神經鞘磷脂的食物,來攝取嬰幼兒時期的關鍵營養。

另外,人類80%的腦部發展在3歲前就已完成,因此建議家長抓緊3歲前的黃金成長期,盡量讓孩子攝取神經鞘磷脂,以奠定幼兒時期的大腦發展基礎,以激發寶寶未來學習的無限潛力。

1. Sean Deoni, Douglas Dean III, Sarah Joelson, Jonathan O'Regan, Nora Schneider. NeuroImage2018, 178: 649–659

2. Research from the Department of Child Health, University of Manchester, Manchester, 1973

(中時新聞網)