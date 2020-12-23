「缺眠商機」崛起！台灣人普遍工作壓力大、睡眠時間短。根據台灣睡眠醫學學會2019年調查，高達10.7％的在職人士有慢性失眠困擾。為消費者打造良好睡眠體驗也因此成為潛力商機。以床墊為例，據台灣經濟研究院統計資料指出，台灣床墊的銷售額一年約160億元。隨著國內疫情有效控制、以及上半年的遞延消費情況，寢具內需市場預計將有所成長。

德國睡眠科技公司「Emma床墊」看準商機，今年積極在亞太地區佈局。台灣的缺眠市場潛力，也讓Emma將台灣視為下一個重點市場。

為台灣人量身打造的匠心工藝

Emma台灣線上旗艦店日前開放預購，讓台灣消費者也能輕鬆享有來自歐洲的頂級睡眠體驗。鑒於台灣消費者對於防過敏及床墊材質較敏感，Emma首波引進的床墊還具有Purotex®技術100%天然防蟎布套，可有效消除過敏原。

Emma台灣線上旗艦店開放預購，讓消費者輕鬆享有頂級睡眠體驗。(圖/業者提供)

Emma台灣市場負責人許力云表示：「台灣網路滲透率高達九成，超過六成的消費者有網購意願或經驗,因此Emma選擇初期由線上官網直接販售, 省去的成本將反映在價格上直接回饋給消費者。」

德國製造輸出全球 為百萬消費者帶來極致睡眠體驗

來自德國的「Emma床墊」是獲獎最多的歐洲床墊品牌，主打擁有通過歐盟評測認證的完美支撐力、便利的移動性，以及高度耐用性。自2015年成立以來銷售至今遍佈各國，也被歐洲多國消費者協會推薦為最佳床墊選擇，深受消費者信賴。2019年即實現了1.5億歐元的全球年營業額，今年六月更達到全球累計售出一百萬張床墊的里程碑，全球營收在今年有望超過2.4億歐元。

Emma堅持使用德國製造商，確保顧客享有德國工藝出品的高品質床墊。(圖/業者提供)

全球亮眼成績得益於產品研發能力與完善的服務體系。「Emma的產品實力源自於堅持使用德國當地製造商，確保顧客都能享有德國工藝出品的高品質床墊。」Emma台灣市場負責人 許力云表示：「Emma在台灣和全球均提供一致的優質服務，包含免費送貨到府，最快隔日送貨；我們也了解消費者選購床墊需要時間體驗，Emma貼心提供100晚試睡，在這期間可無條件退貨退款，我們免費到府回收，大幅降低床墊選購痛點。」

(中時新聞網)