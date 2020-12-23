百萬YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯，婚後陸續生下兒子蔡桃貴、蔡波能，蔡桃貴可愛逗趣的模樣，讓他小小年紀IG就擁有百萬粉絲追蹤，不過近日蔡桃貴把自己的恐龍玩具丟進馬桶洗澡，引發兩派網友隔空交火，對此二伯也透過IG限時動態回應此事。

蔡桃貴Youtube頻道日前新增影片，只見蔡桃貴從馬桶中拿出恐龍玩具，接著又塞進馬桶後再拿出來玩，讓不少網友驚呼：「不能把玩具丟馬桶」，對此有網友在限時動態詢問二伯，是否知道蔡桃貴把玩具丟進馬桶裡？對此二伯則表示剛開始教蔡桃貴用馬桶時，他感到相當好奇而且有趣，所以會一直想把東西丟進去，也跟蔡阿嘎達成共識，只要孩子在家做的事只要沒立即危險，就不會過於嚴厲制止。

二伯高EQ回應網友。（圖／2uncle987 IG）

二伯也強調會先讓蔡桃貴去嘗試，事後再去詢問他為何要這樣做，接著會在與蔡桃貴討論要怎樣做才是最好，她強調雖然家裡常會被弄得一團亂，但卻樂在陪孩子一起用他的視角探索幼稚的父母。

對於二伯高EQ的回應，也讓不少網友直呼打臉那些只會批評的酸民們，大讚好的父母就是會任由小孩發揮自己的想像力。

(中時新聞網)