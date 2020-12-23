體育人才最常面臨的選擇就是職涯規劃，到一定年齡和狀態時，是要繼續在運動專業上發展，還是轉換跑道投入職場？這是不少從小就在體育圈長大的選手們最難的抉擇。但自從體育署協助推動下，讓運彩成為體育人能將專業興趣和事業結合的新選擇，蘆洲的運彩行經銷商戴伯函就是最佳見證，曾是直排輪選手的他，目前不但是直排輪教練，同時也是運彩行老闆，斜槓人生成功達標。

是老闆也是教練 運彩讓體育人職涯更有方向

【體育署長期耕耘運彩 延續專業讓體育人更受惠】

從小戴伯函就受到競速直排輪的專業訓練，目前還是台北蘆洲滑輪溜冰協會總幹事，他認為直排輪選手生涯大約到30歲左右，就要開始思索下一步該如何規劃，不少人都會覺得很難抉擇，還好他順利找到新的職涯目標，就是運彩經銷商。

他覺得自己很幸運能透過遴選，成為運彩經銷商，除了能繼續維持直排輪專業教學外，還能以自己在體育上的專業背景，和來運彩行投注的客人分享，目前他在學校義務訓練學生直排輪，實現自我價值之外，更重要的是可以將專業與工作結合的同時，也能挹注國家體育人才的發展基金，讓下一代能有更好的體育環境與發展，受惠的層面更廣。

戴伯函教練帶領直排輪國家隊伍爭戰世界。(圖/戴伯函提供）

【帶領選手征戰世界 青出於藍獲得更多】

戴伯函教練直排輪訓練經驗豐富，多次代表國家隊教練到世界各國出賽，也常應邀出任國際直排輪活動客座教練。無論身為選手或是擔任教練，他都為直排輪發展而努力，現在不少學生也當起專業教練，讓戴教練非常高興更期許大家都能青出於藍。

如今，他能有更多心力，為自身熱愛的直排輪培育人才，戴伯函感謝體育署的支持與耕耘，讓更多體育人才能透過運彩維持專業與事業，不讓職涯抉擇成為人生的困境。

(中時新聞網)