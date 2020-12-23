【回憶殺】69歲香港資深藝人鄭則仕曾二度入圍金馬影帝，更榮獲香港電影金像獎第5和16屆影帝，其中在經典港片《何必有我》扮演智能障礙的「肥貓」更是深植人心。久未現身的他，日前受苑瓊丹的邀請拍攝飲食宣傳片，近況終於曝光。

鄭則仕出身清貧家庭，學生時期就到珠寶店打工，由於從小的夢想是演員，23歲參加電影公司培訓班而入行，早期多半演綠葉，直到加入TVB無綫電視才嶄露頭角。80年代鄭則仕將重心放在電影，1985年自編自導自演《何必有我》，詮釋弱智少年「肥貓」，逼真的演技賺人熱淚，不但成為演藝代表作之一，更獲得香港電影金像獎第五屆最佳男主角。隔了3年，鄭則仕找來張曼玉等演員，拍攝續集《肥貓流浪記》。

電影《何必有我》。鄭則仕(左)、張曼玉。（圖／中時資料照）

鄭則仕的戲路多變，常看港片的影迷絕對不陌生，從《捉鬼大師》捕鬼天師、《跛豪》黑道大哥「肥波」、《中南海保鑣》警隊警長，甚至飾演古人都不設限，但他的人生也跟電影一樣大起大落，90年代與朋友集資開電影公司，未料碰上低迷景氣，加上經營不善，欠下2000萬港幣（約新台幣7200萬）的巨債，只得賣車賣房兌現，所幸母親及太太林燕明不離不棄，加上好友劉德華的援助，花了幾年終於度過難關。

鄭則仕曾二度入圍金馬獎。(右起)鄭則仕、吳宇森、狄龍。（圖／中時資料照）

電影《最佳福星》。(右起)劉德華、譚詠麟(阿倫)、鄭則仕（圖／衛視電影台提供）

當時劉德華不是直接拿出現金支援，而是邀請鄭則仕擔任《兄弟》監製，讓他得到更多工作機會，同時也有收入，直到多年後仍對劉德華的善良感念在心，說過：「你說有幾個是真心幫電影圈的人？沒想到華仔幫新人就算了，還幫我這條鹹魚。」

還債的這幾年，鄭則仕憑著《三個受傷的警察》再度拿到金像獎影帝，後來因糖尿病，演藝作品相較減少，近年有《荷里活有個大老千》、《街坊財爺》、《廉政行動2019》、《使徒行者3》，同時愛心不落人後，為新冠肺炎捐款50萬回饋社會。

最近，他應苑瓊丹的邀請，共同拍攝食品的宣傳影片，只見69歲的他臉上充滿歲月的痕跡，與苑瓊丹猛爆對方的料，精神看起來不錯，讓粉絲安心不少。

鄭則仕69歲神采奕奕。右為苑瓊丹。（圖／微博）

(中時新聞網)