一般人在曖昧時會充分了解對方為人，也會觀察對方是不是真心相待，否則交往後才發現彼此不適合，也是一場折磨。星座運勢網站「醬子聊星座」點名以下3個星座的女人，在認識初期總是視人不清，交往後又對男友太縱容，導致非常容易被渣男騙！

▍第三名：巨蟹座 93%

其他人都是遇到渣男，只有巨蟹座是親手培育渣男，若身邊有巨蟹朋友，可以發現他的男友幾乎都是由暖轉渣，這一切都是因為巨蟹對於男人太過縱容，面對謊言選擇相信，面對背叛習慣性的原諒，這樣的狀況一再重複，就算再老實、再乖的男人都被他養壞。其實巨蟹就是太容易心軟，他們覺得原諒比分手簡單，所以面對男友的過錯都是無底線的包容。建議巨蟹不能盲目的原諒，要看清楚對方是否值得付出，否則一再的退讓也無法換來幸福。

▍第二名：獅子座 95%

獅子是愛情裡的傻子，他無法抵抗渣男的撩妹手法，很容易陷入對方的圈套裡，本來以為自己即將享受一段甜蜜的戀愛，之後才發現自己只是對方眾多曖昧對象的其中一人，就算如此獅子座依然無法自拔，他只要一陷入熱戀就會變成百依百順的「舔狗」，但是就算再怎樣順從對方，依然無法換來想要的愛情。不過通常對獅子不好的男人也不會有好下場，因為獅子一旦看清渣男，清醒後絕對少不了一頓報復，讓對方痛苦至極才甘願。

▍第一名：白羊座 98%

白羊女就是傻白甜的代表，他們很善良、天真，願意相信他人，所以很容易被渣男騙，現在的渣男又很難看出破綻，以白羊女談戀愛的低智商，非常難以識破渣男的手法，而且白羊女又很「外貌協會」，只要長得帥、身材好，就完全沒有招架之力，有時渣男還沒出手，白羊就自己撲上去了。只能說希望白羊能照顧好自己，否則不只被騙色，連錢財都可能被對方捲走！

(中時新聞網)