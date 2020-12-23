國防部在台北賓館設黑鷹事件殉職將領、軍士官追思會，民眾到場獻花致意，並向已故參謀總長沈一鳴遺照行最敬禮。（黃世麒攝）

2020即將結束，回顧這一年的國內政壇，風起雲湧、話題不斷，但有三位知名人物的離世特別引人矚目、感到悲痛，也標註了時代意義。讓國人對2020年，永難忘記。

●黑鷹折翼 參謀總長沈一鳴軍魂不墜

2020年1月2日，不過剛開年，舉國都還沈浸在元旦假期的愉快氣氛中，一個噩耗突然傳來：我參謀總長沈一鳴等8位高階軍官墜機罹難！這起不幸不僅是國內重大損失，也是台灣2020年最悲慟的起步。

沈一鳴曾任參謀總長、國防部副部長、空軍司令、國防部常務次長、空軍作戰指揮部指揮官等職，是幻象2000戰鬥機接機回台關鍵人物。1979年以第一名的成績於空軍官校畢業，1980年代參與大漠計畫，前往沙烏地阿拉伯擔任教官，協助葉門阿拉伯共和國（即北葉門）建立空軍機隊，以免赤化。

2020年1月2日，沈一鳴搭空軍救護隊編號933UH-60M黑鷹直升機，上午7點50分從空軍松山基地指揮部起飛，預計前往宜蘭縣東澳山區進行春節勞軍。上午8點7分，光點自雷達幕上消失，因不明原因失事新北市烏來山區，下午國防部證實機上13人有5位獲救，8位罹難、包括沈一鳴在內。

沈一鳴罹難，美軍也以最高軍職參謀長聯席會議主席馬克麥利陸軍四星上將為首，發布聲明稱其為「卓越的領袖」、「台灣防務和區域安全的支持者」。美國在台協會在事發隔日降半旗致哀。

全國也悲悼。國防部長嚴德發親赴追思會場，手扶沈一鳴紀念看版良久，泣不成聲。2020歲末，追憶沈一鳴，國人心痛仍在，然而他的精神不曾離開。

沈一鳴檔案。(中時新聞網製表)

●罷韓之日 許崑源墜樓震驚全台

已故高雄市議會議長許崑源(右)。（圖/本報資料照）

高雄高雄市前議長許崑源出殯，全台各地近千名「韓家軍」特地到場替許崑源送行。（中時資料照 袁庭堯攝）

論到國內2020年政壇最「轟動」的話題，無疑是6月6日前高雄市長韓國瑜被罷免成功。然而最令人震驚的卻是「挺韓大將」、前高雄市議長許崑源在罷韓投票日當晚，自17樓住處墜樓身亡。

生於高雄市苓雅區的許崑源，幼年喪父，少年喪母，由比他大16歲的兄長許昆龍，如父般拉拔照顧；因少年曾「混跡江湖」，造就他為人海派、直爽的做事風格。

由於許昆龍從政且成為民進黨首任高雄市黨部主委，啟發許崑源投身政壇想法；起初加入民進黨，1986年許昆龍淡出政壇後，許崑源於1994年改以無黨籍投身高雄市議員選舉，至2008年後加入國民黨，參選市議員幾乎無往不利。2010年更擔任高市議會國民黨黨團的總召集人並當選議長。

2018年韓國瑜競選高雄市長時，許也參選高市議員且大力相挺當時尚無人看好的韓，並盡心竭力輔選；韓選上市長後，許崑源也再度當選議長。

這是許崑源與韓國瑜深厚的兄弟情。但之後許崑源卻突爆「輕微中風」，聽力和眼力受損，雖仍持續勉力主持議事、協助韓，但情緒不免低落。

就在韓國瑜6月6日被罷免成功當晚，許崑源竟疑因為此心情不佳、在17樓自家住宅墜樓身亡。消息傳開社會震驚，韓國瑜更多次到其靈堂上香致意，悲痛萬分。而許崑源雖挺韓色彩鮮明，但他曾在前高雄市長陳菊就任之初給予協助，時代力量高市議員黃捷也感念其照顧而在靈前落淚，都顯現出許崑源不分藍綠、大器的一面，難怪外號稱為「奧援議長」。

許崑源過世後留下遺孀林絲娛與一子二女。長女許采蓁繼承父親遺志，成立「許崑源愛心慈善會」，將溫暖與愛的精神發揚光大。

許崑源檔案。(中時新聞網製表)

●風雲一生 李登輝告別人世

前總統李登輝。(中時報系資料照片)

李登輝安奉五指山。(本報資料照)

接著到了2020年7月，台灣又失去一位指標性人物。前總統李登輝於7月30日過世，享年98歲。台灣正式告別了李登輝時代，其影響卻關鍵深遠。

李登輝出生於日據時期的台北州淡水郡三芝庄（今新北市三芝區），曾就讀日本京都帝國大學，後返台就讀台灣大學，1968年取得美國康乃爾大學農經博士學位。因受日本的影響極深，他常被視為親日，還曾說過釣魚台主權應屬於日本。

從政之路則充滿驚奇但堪稱順遂。1984年，李登輝先獲蔣經國提名為副總統；1988年1月13日蔣經國逝世，歷史機遇加上個人巧妙掌握，他依憲法宣誓繼任總統。後於1996年與連戰搭檔競選，贏得首次全民直選的總統大選。

主政12年是李登輝全面發揮的時代，但1995年他以「私人名義」訪問母校康乃爾大學，以「民之所欲，長在我心」為題發表演說，成為中華民國總統訪美的先驅，引發台灣、大陸緊張關係升高，甚至導致1996年台海飛彈危機。此後其大陸政策明顯改變，1996年更喊出對陸「戒急用忍」；國內民眾及藍營內部對兩岸關係、路線也自此日益分歧。影響深遠。

2020年2月，李登輝在寓所飲用牛奶時不慎嗆咳，住院過程反覆感染，於7月30日過世。其一生功過留予人說，但過世後國內外政要，特別是日本政界高層親來台致意，備極哀榮。而李登輝與妻子曾文惠感情深厚則令人印象深刻，曾對她說「如果有一天我要走了，我一定要在走之前，緊握妳的手，謝謝妳一輩子的照顧。」

李登輝檔案。(中時新聞網製表)

(中時新聞網)