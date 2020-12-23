一名女子在臉書社團《靠北男友2.0》貼文求問表示：她男友和妹妹間的感情好到有點誇張，兄妹倆還會一起泡澡，而且有說有笑。讓女方不禁懷疑「這真的只是我忌妒心作祟嗎？」，網友看完誇張情節，紛紛覺得「案情不單純」，勸她趕快放生男友。

原PO的文章提及，大學開學以後，男友妹妹暫時借住我跟男友的公寓，一開始我完全不反對，覺得借她住一陣子也沒關係，但是最近男友和妹妹的互動越來越親密。原PO說「剛開始是聽到男友常常用哄我的口吻跟他妹妹說話，接著偶爾會看到他們兩個人在沙發上幾乎整個人糾纏在一起看電影，男友跟我出去買東西都會想到她妹妹，但是反過來他們兩個出門的時候都沒有想到我...之前還發現他妹妹洗好澡男友還會幫她吹頭，跟男友相處到現在我都自己吹頭髮QQ」。

原PO說以上這些，她都可以可以接受，心想他們兄妹倆的感情真的很好。但接下來發生了她無法接受的事情，「我發現他們兩個人竟然還會一起泡澡！泡澡的時候還有說有笑！這真的只是我忌妒心作祟嗎？還是這兩個人不太對勁啊...到了今天我真的不知道了...」

看完女主角的分享，網友們的留言是一面倒：「不管是親妹還是乾妹，都快點收拾東西跑啊！」、「有檢查過他們的身分證嗎？會不會不同姓」、「這劇情......很不單純，親兄妹才不會這樣!」、「自己和哥哥的（兄妹）感情也好到會一起洗澡，但國小五年級之後就沒了」。

(中時新聞網)