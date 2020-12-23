案765染疫機師不願配合疫調，狂咳嗽卻不戴口罩，不僅害同事感染，如今更傳染給案771的廣達集團女員工，導致台灣連續8個月本土零確診紀錄破功，引發網友熱議，有網友認為，案771也是受害者，卻遭其他人反駁女員工根本沒主動通報，不能稱為受害者。

案771的廣達集團女員工終結台灣253天本土零確診紀錄，其與案765的機師的「親密接觸」也成為討論話題。由於染疫機師態度惡劣，不願告知足跡，防疫人員求助警政系統後，才由警方追蹤行車紀錄與手機定位，查出機師足跡，也揪出案771女子。

對此有網友在PTT八卦版PO文認為「案771有做錯什麼」，為女員工叫屈，認為她也是案765的受害者之一，不該過於苛責，但此番說法隨即遭鄉民打臉。

不少鄉民紛紛回應：「她是裝死想沒事帶過耶」、「不主動通報還想洗白？」、「整個廣達集團都被害慘了」、「受害者是她的同事們吧」、「你知道她是被警方抓出來的，不是自己自首的嗎」、「染疫機師的新聞報2天了，她還沒通報，不就知情不報」、「裝死被抓包不該譴責？」。但也有人認為，機師接觸女員工的時候不是在居家檢疫期，女員工的確有可能不知情。

(中時新聞網)