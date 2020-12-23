受新冠疫情影響，進軍大陸近20年的知名台資餐飲連鎖店「一茶一坐」，其中在上海的17家分店均已關閉歇業，北京原有12家分店，目前也收到只剩2家，目前接受消費者辦理預付卡退卡手續。不過，北京店總經理蘇先生表示，危機也是轉機，他們正在力拚優化轉型。

據了解，「一茶一坐」12月16日在官方微博宣布，由於門市關閉歇業，預付卡無法正常兌付，為維護消費者權益，委託上海市單用途預付卡協會，展開預付卡退卡工作。

北京店總經理蘇先生表示，北京2家分店也同步接受消費者退卡，因為北京原先有12家分店，現在只剩下2家，對消費者來說，地域性沒有那麼方便，但強調舊卡仍可正常使用。

蘇先生表示，今年的新冠疫情對「一茶一坐」打擊很大，但政府和商場推出房租減免，協助企業度過難關。有的商場是直接減免2個月房租，有的是每個月減免一半，連續4個月。

光靠房租減免無法長久，蘇先生表示，在6月北京新發地疫情爆發後，營業額急劇下跌，北京店此時展開組織人力優化、菜品優化，減少不必要的開支。例如一家分店的人力，從原本30幾人優化至18位員工，減少將近一半的人力；減少成本昂貴的菜品或是需要長時間滷製的菜品，並改良菜品更貼近年輕人的口味。

人力和菜品的優化，效果也逐漸展現。蘇先生說，從9月開始，消費者逐漸回流，營業額已回到疫情前的七成左右，對於明年的營運狀況仍然持樂觀態度。

蘇先生透露，北京店原有展店計畫，但今年遇到新冠疫情而暫停腳步，等到市場穩定後，希望再展店2到3家，並準備和市郊懷柔的度假村合作，由「一茶一坐」提供道地的台式餐飲。

(中時 )