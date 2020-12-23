紅髮艾德為單曲封面彩繪畫作。（摘自IG）

耶誕節到來前夕，紅髮艾德（Ed Sheeran）化身耶誕老公公閃電發表新曲〈美好回憶 Afterglow〉。艾德表示：「推出這首歌並非是宣告馬上將有新專輯推出，而是一份要特別獻給歌迷的禮物」。不只是帶來新歌，紅髮艾德更親自彩繪完成新曲的封面，將歌曲的概念更加完整呈現，同時也推出一次錄製完成的表演影像，傳遞最溫暖的心意。

推出專輯《DIVIDE》及隨後展開的全球巡演為紅髮艾德帶來了人生中的諸多轉變，包括拿下全球許多排行冠軍以及步入禮堂完成人生終身大事。而在去年12月24日艾德於社群網站上宣告將暫停腳步並停止更新社群媒體，同時也向歌迷約定，在對的時間點來臨時、一定會帶著新作回來。在相隔近一年的等待，紅髮艾德於台灣時間12月21日的凌晨發佈新作預告立即引發討論。

全球樂迷期盼已久的新曲〈美好回憶 Afterglow〉於台灣21日晚間7點和全球同步、零時差公開。以民謠吉他為基底的流行曲調，如同歌名「Afterglow」一樣，帶來燦爛輝煌、溫暖人心的感動。紅髮艾德說：「朋友們，〈美好回憶 Afterglow〉是早在去年就寫好的歌，我一直想要獻給你們。這並不是下一張新專輯的首支單曲，是一首我很喜歡的歌，也希望你們會喜歡。祝福大家能有一段平安且充滿快樂的年末假期及新年時光。現在就回到你最溫暖的家鄉吧。再見。」

一直以來，紅髮艾德展現出非凡的音樂創作才華，忙於宣傳和巡演之中。他曾在社群網站上分享心得，表示自己好像總在巡演結束後感到自己好像沒什麼用處，因為最在行的就是音樂創作和演出。後來，艾德找到了自己的繪畫興趣，並在巡演後重拾畫筆展開創作，也將心得分享給歌迷：「我真的很推薦給大家，找幾支畫筆和墨彩然後試著開始揮灑創作、真的非常有趣。」

為了此次的新曲〈美好回憶 Afterglow〉，紅髮艾德也將自己的畫作做為封面視覺，在社群網站公開封面時還吸引了好友共和世代（OneRepublic）的主唱Ryan Tedder搞笑留言要花150元美金購買畫作。2020 年末新曲〈美好回憶 Afterglow〉，數位音樂平台全面上架。

(中時 )