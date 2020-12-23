流行天后泰勒絲（Taylor Swift）本月無預警推出今年第2張大碟《恆久傳說／evermore》，順利空降美國告示牌與英國金榜冠軍，厲害的是在美國不僅拿下專輯榜冠軍，還以首波主打〈willow〉奪得熱門單曲榜第1名；而今年七月發行的姊妹作前傳《美麗傳說／folklore》與當時的主打〈cardigan〉同樣也是一推出就獲得專輯榜與單曲榜雙冠的好成績，這讓泰勒絲成為在告示牌史上「首位擁有同時空降雙榜冠軍『兩次』的歌手」，天后一出手每次都能寫下驚人紀錄，實在「泰」狂。

耶誕假期來臨，西洋樂壇發片量雖然不若以往多，但包含泰勒絲的《恆久傳說／evermore》，與披頭四靈魂人物之一的保羅麥卡尼（Paul McCartney）最新大碟《麥卡尼III／McCartney III》，都搶在本月壓軸釋出，伴歌迷度過耶誕佳節；而本來就是忘年之交的兩人，居然連發片日都特別喬過。

保羅在近期的訪問中透漏了天后的貼心舉動：「泰勒絲發片前寄電子郵件告訴我『我要在生日（13日）前夕發一張新專輯，這件事我沒有告訴任何人！不過我發現你要在 10 日發專輯，所以我決定延到 18 日再發！』」然而《麥卡尼III／McCartney III》後來因製作日程延遲而改到 18 日發行，這也讓泰勒絲順利能在生日前推出這份驚喜大禮。

泰勒絲本月無預警發行《恆久傳說／evermore》後，歌迷就好奇是否還有第3張姊妹作存在？日前天后接受知名主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的訪問，吉米搞笑說道若下一張作品要延續這兩張專輯名稱的格式，勢必就要是「D 開頭、三個音節、押 R 尾韻」的單字，那幾乎只有「恐龍（Dinosaur）」或「鄧不利多（Dumbledore）」能用了，泰勒絲聽聞後爆笑表示：「我快把自己搞死也累死了！沒有再私藏其他招啦！」最新大碟《恆久傳說／evermore》全台數位平台已經上架。

(中時 )