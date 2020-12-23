美國海軍決定，將改裝幾架C-130J-30型超級力士型運輸機(Super Hercules)，做為下一種核威懾武器空中指揮機。現在擔任此一角色的是波音707改裝而成的E-6B「水星式」(Mercury)通訊中繼機，此型負責在執行傳遞核武打擊的命令，因此又有「末日飛機」之稱。其實這是C-130第2度被選為末日飛機，可見C-130實在老而彌堅。

海軍航空系統司令部（NAVAIR）在2020年12月18日發布一則通知，表示有意選用洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）的3架C-130J-30，擔任「TACAMO」的測試，合約通知書：「替代方案分析（AoA）結果表明，4引擎的軍用運輸機C-130J-30，是執行TACAMO任務的最佳飛機，因為此型飛機能在嚴峻環境中，仍保持強大的作戰部署能力。」

TACAMO是「接收命令並傳達」(Take Charge And Move Out)的縮寫，隱諱的表示核打擊命令的接收與傳達。

E-6B通信管制機，其中一個任務是傳送核武打擊，因此又被稱為末日飛機。(圖/美國空軍)

C-130J是著名的「力士運輸機」（Hercules）家族中的最新型號，基本上是C-130運輸機的加長型。於1999年正式服役，在美國空軍，逐漸取代運量較小的C-130H。美國海軍也逐漸以C-130J來取代老式的C-130T。

C-130J已經是加長型，但還有「再加長型」，也就是C-130J-30，它是標準C-130J的加長版本，機身長度又拉長了15英尺(4.5公尺)。根據洛克希德·馬丁公司的說法，這增加了「貨艙中的可用空間」 。

要擔任TACAMO的飛機，必須加裝許多電波接收/發送天線，以即時收到重要命令，然後再轉發給水下的核動力戰略飛彈潛艦，要把電波送到水下是一件不容易的事，只有波長極長的超低頻（VLF）才能穿透水體，為發送這種超低頻波，訊號天線也會的很長。

以E-6B來說，機上的VLF天線，長度會超過5英里(約8公里)，拖在飛機後面。然後，飛機繞著小圓圈飛行，從而使天線以螺旋向下旋轉以獲得最佳性能。

TACAMO是確保美國核威懾尊嚴的絕對至關重要命令，它也是更大的指揮和控制基礎設施的一部分，旨在確保美國政府無論在何種情況下，都可以發動大規模的核報復性打擊，即使美國本土發生意外襲擊仍然可以反擊。(當然屆時也就世界末日了)

E-6B一但奉命要核打擊，會伸出很長的VLF天線，向水下的彈彈飛彈潛艦通知轟炸座標。(圖/fas)

He's doing the bit!



E-6B TACAMO submarine comms plane deploying it's VLF antenna at 16,000 feet, slowing to almost stall speed (200-235kts) to focus the twisting antenna toward the sea.



AWFUL24 is reg. 164386, ICAO AE0413. pic.twitter.com/kIFK9D1uR1 — Evergreen Intel (@vcdgf555) May 22, 2020

在許多層面上，海軍選用C-130J-30，做為新一代的TACAMO飛機並不奇怪。自從1954年C-130首次飛行以來，「力士系列」運輸機一次又一次地被證明，它是一個適應性極強的平台。可以適應大多數的機場與跑道，並且運量與航程都表現極好，後勤維護也相當方便。

事實上，美國海軍的第一種TACAMO飛機，就是於1963年開始服役的EC-130G，之後改裝為EC-130Q，也是同樣的角色，數量有8架。

已退役的EC-130G，它是第一代的末日飛機。(圖/THE DRIVE)

到了1989年，美國海軍開始選用E-6A水星，代替多數的EC-130Q。隨後E-6A又經過升級，成為E-6B。

值得指出的是，E-6B是波音707架噴射機改裝而成，從性能上來看，它比EC-130Q飛機更大，速度更快，飛行高度也更高，這是當初選用E-6B的原因，飛的更高，能夠克服低空的惡劣天氣，建立更好的通信系統。

但是，E-6B所需要的機場跑道更長，沒有C-130J-30那樣，使用簡易跑道就可起飛，這在應急情況下非常有用，因為要是發生大規模戰爭，對手可能摧毀了許多重要基地，以及大型商業機場，這時候E-6B很可能就會無處可去。相對的C-130J-30仍有很多可選擇的機場可以應變。

無論如何，看到EC-130Q僅僅退役30年後，又看到C-130家族成員，又擔任TACAMO平台的角色，這當然很有趣，也是再一次對C-130這款經典運輸機的肯定。

(中時新聞網)