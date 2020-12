耶誕節將至,西洋樂壇大咖紛紛祭出年末大禮送給樂迷,先是流行天后泰勒絲(Taylor Swift)在本月推出今年第2張無預警大碟《恆久傳說/evermore》,讓粉絲又驚又喜外;饒舌之神阿姆(Eminem)也在上週五跟進,驚喜推出《Music To Be Murdered By- Side B》。

作為今年1月發行的無預警大碟《謀殺音樂/Music To Be Murdered By》的豪華版,誠意十足地加收了 16 首全新歌曲,其中一曲〈Zeus〉更因向天后蕾哈娜(Rihanna)道歉,而引起熱議。

阿姆與蕾哈娜過去曾合作過〈Love The Way You Lie〉和〈The Monster〉等大熱單曲;然而去年底,阿姆有一首十年多前寫下的歌曲遭外洩,歌詞內容提及 2009 年克里斯小子(Chris Brown)對蕾哈娜施暴事件,更表示自己是挺克里斯小子的那一派。對此,阿姆於新曲〈Zeus〉歌詞中向蕾哈娜致歉:「關於那首洩漏出去的歌,我要全心全意向蕾哈娜道歉,我並不是有意要讓妳難過的。無論如何,這一切都是我的錯。」

新作《Music To Be Murdered By- Side B》邀來 Skylar Grey 、Ty Dolla $ign、Dr. Dre 等黃金陣容助陣,最新主打〈GNAT〉MV 中阿姆一人分飾多角,歌詞更加入新冠肺炎與美國總統大選等時下議題,並再次展現無人能出其右的快嘴神力。《Music To Be Murdered By- Side B》已在全台數位平台發行。

(中時 )