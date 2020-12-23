耶誕節將至，西洋樂壇大咖紛紛祭出年末大禮送給樂迷，先是流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在本月推出今年第2張無預警大碟《恆久傳說／evermore》，讓粉絲又驚又喜外；饒舌之神阿姆（Eminem）也在上週五跟進，驚喜推出《Music To Be Murdered By- Side B》。

作為今年1月發行的無預警大碟《謀殺音樂／Music To Be Murdered By》的豪華版，誠意十足地加收了 16 首全新歌曲，其中一曲〈Zeus〉更因向天后蕾哈娜（Rihanna）道歉，而引起熱議。

阿姆與蕾哈娜過去曾合作過〈Love The Way You Lie〉和〈The Monster〉等大熱單曲；然而去年底，阿姆有一首十年多前寫下的歌曲遭外洩，歌詞內容提及 2009 年克里斯小子（Chris Brown）對蕾哈娜施暴事件，更表示自己是挺克里斯小子的那一派。對此，阿姆於新曲〈Zeus〉歌詞中向蕾哈娜致歉：「關於那首洩漏出去的歌，我要全心全意向蕾哈娜道歉，我並不是有意要讓妳難過的。無論如何，這一切都是我的錯。」

新作《Music To Be Murdered By- Side B》邀來 Skylar Grey 、Ty Dolla $ign、Dr. Dre 等黃金陣容助陣，最新主打〈GNAT〉MV 中阿姆一人分飾多角，歌詞更加入新冠肺炎與美國總統大選等時下議題，並再次展現無人能出其右的快嘴神力。《Music To Be Murdered By- Side B》已在全台數位平台發行。

(中時 )