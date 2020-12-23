財經網美胡采蘋受案771同事請託協助轉達，表示兩人僅為「普通朋友」，非外界臆測的關係。(摘自臉書：Emmy追劇時間)

我國中央疫情指揮中心22日宣布新增1本土感染案例，也讓253天本土零確診紀錄止步。據了解，案771為一名30多歲廣達集團旗下女員工，警政單位調查該女與案765紐籍機師往來密切，列為直接接觸者，讓網友對兩人關係議論紛紛。對此，財經網美胡采蘋受案771同事請託協助轉達，表示兩人僅為「普通朋友」，非外界臆測的關係。

在今天本土確診案例（案771）公布後，網路開始瘋傳確診女員工的個資及照片，甚至還傳說身材火辣。對此，胡采蘋於臉書「Emmy追劇時間」表示，受到案771同事私訊請求，希望能協助澄清網上不實謠言。

胡采蘋指出，目前流傳案771是一位廣達電腦E小姐的個資是完全錯誤的，且確診女員工與紐籍機師也並非如大家猜測的關係，只是一般朋友。同事都非常擔心當事人看到網上傳聞後會承受不住，希望大家能讓她對專心對抗病毒。

案771同事也向胡采蘋透露，指當事人其實是一位個性直率、人緣佳、做事「很man」的女生，並不是狐狸精類型。

(中時新聞網)