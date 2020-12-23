46歲大陸影后周迅，憑著電視劇《人間四月天》、《如懿傳》廣為台灣觀眾所知。她在2014年嫁給大5歲好萊塢男星高聖遠(Archie Kao)，婚後由於聚少離多，導致婚變說頻傳，昨(23日)深夜陸網更瘋傳一張高聖遠深情擁吻一名長髮正妹的照片，令周迅的婚姻狀況再次成為外界熱議話題。

周迅與外型俊帥的高聖遠當年僅交往短短70天，就決定互許終身，閃婚消息轟動中港台演藝圈，兩人甜蜜羨煞旁人。然而周迅與高聖遠的神仙婚姻，卻在近年變了調，今年5月高聖遠更被發現刪光在社群網站所有與周迅的合照，令婚變說瘋傳。

高聖遠與正妹吻照瘋傳。(取自微博)

雖然周迅、高聖遠對於婚變說始終沒有回應，但昨(23日)一位網友就曝光一張意外發現的高聖遠與女子親密擁吻照，還透露這張照片是女方PO出來的，同時更標註了高聖遠帳號，間接宣告自己身分。

婚禮全程直擊 周迅披婚紗與高聖遠Archie David Kao結婚 交換戒指後深情擁吻

該網友還透露，這位疑似高聖遠新歡的正妹，近日曝光了上頭寫著「親愛的，祝你旅途好運。好好度過每一天，我將滿懷熱情地等你，世界上也許有百萬朵玫瑰，但我才是那朵屬於你的獨特玫瑰，我愛你」英文手寫信，隔著螢幕都能感受到她宛如熱戀小女人的幸福感。

而高聖遠與女子親吻照隨即在陸網瘋傳，吸引網友紛紛留言「離婚了？？？」、「我記得結婚也沒幾年」、「新女友都有了，離婚這事應該實錘了」、「當初結就很莫名其妙」。

(中時新聞網)