案765紐籍機師成感染源，消極的防疫態度更害得同事染疫，還傳染給案771廣達集團女員工，引爆全民怒火，由於機師遭爆在海外已有妻小，許多人紛紛猜測2人關係，對此有內部員工指出2人只是一般朋友，網友看足跡後抓出一疑點「我不相信」。

有網紅表示自己接獲女員工同事爆料，表示當事人與機師只是一般朋友，並非外界盛傳的有特殊關係，且當事人人緣好，個性頗MAN，絕非狐狸精類型，同事指出，擔心當事人看見傳言會無法承受，因此特地澄清。

有自稱案771同事澄清，女員工與機師僅為一般朋友，網友看足跡後卻直呼不信。(圖／指揮中心提供)

消息傳至各大論壇與媒體後，不少網友對此卻抱持質疑態度，更有人翻出2人足跡，質疑「5天內約出來3天，哪種一般朋友會這樣」、「越描越黑」、「男的有老婆，還可以跟對方出來連玩3天？」、「那幹嘛要隱瞞足跡」、「此地無銀三百兩」、「看不出來的才更恐怖好嗎」。

但也有人認為不該隨便臆測，以免當事人受到打擊：「網友攻擊過頭了」、「真相就讓指揮中心去查」、「局外人沒必要罵這麼兇」。

案765的機師由於不願配合疫調，防疫人員求助警政單位後，透過警方以手機定位、行車紀錄揪出機師足跡，更發現該名機師與案771女員工曾在本月8日、10日與11日出現在天母的百貨公司與南崁好市多，雙方「密切接觸」，由於兩人年齡相差極大，加上傳出男方早有家庭，也引發網友聯想。

(中時新聞網)