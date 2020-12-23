身為在地化保險公司，遠雄人壽秉持回饋社會的初心，以積極行動實踐企業社會責任，期為台灣社會帶來正面影響力。因推動微型保險和小額終老保險成果傑出，連續2年榮獲金管會保險競賽「微型保險績效卓著獎」、「小額終老保險表現優良獎」肯定，同時擴大身障者投保比例，更獲頒今年新增的「微型保險永續關懷獎」，彰顯遠雄人壽響應政策，實踐推動微型保險、身心障礙關懷及高齡長照議題，獲得主管機關高度肯定。

響應政府弱勢保險安全網政策，遠雄人壽持續捐助公益微型保險，今年更著重身心障礙者扶助，關注身障運動員、縣市政府弱勢民眾、弱勢婦幼等對象，且在所有承保件數中超過4成，協助弱勢家庭及身障族群在基礎保障下放心打拼人生，連獲「微型保險績效卓著獎」、「微型保險永續關懷獎」2獎肯定。

2025年台灣將步入超高齡社會，為減緩高齡帶來的經濟安全風險，遠雄人壽在商品研發上也主動關注年長者保險需求，推出小額終老保險深受55歲以上保戶青睞，承保率連續3年均超過40％，提供中高齡族群壽險保障，安心規劃退休生活，獲頒「小額終老保險表現優良獎」，顯示遠雄人壽落實企業社會責任，善盡保險專業回饋社會的貢獻。

保險服務是企業社會貢獻一環，遠雄人壽發揮保險照顧弱勢、安定社會的價值，為照顧更多弱勢民眾，持續擴大微型保險扶助機構及捐贈對象，亦透過全台業務夥伴深入鄉里推廣，今年更致力強化身心障礙族群保險保障，已捐助11個社福機構與縣市政府中，就有７個為身障團體，期許讓更多民眾能無後顧之憂為生活打拼。

另一方面，遠雄人壽投入綠能科技、生技醫藥、亞洲矽谷等政府扶植之環境永續及參與能源轉型政策，此次亦獲頒「新創公建長照投資－財務投資組優等獎」。

(中時 )