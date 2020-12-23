2020年韓劇你追了哪部？韓國每到年末就有許多票選榜單出爐，頗具公信力的蓋洛普民調，日前就針對韓國人民對於演藝圈認知度、喜好度的大量普查，票選岀2020十大年度演員，不少大家熟悉的人氣男女神都榜上有名。

第10名是去年獲得第1名的孔曉振，她今年沒推出新作品，卻以去年的《山茶花開時》奪下第10名，可見韓國人民對她的喜愛；第8名是孔劉、車和娟並列，孔劉憑著4年前的《鬼怪》4度進榜，儘管期間沒演岀新的電視劇，影響力還是相當強大，車和娟則是在週末家庭連續劇《結過一次了》飾演一家之母，獲得許多中年婦人的共鳴。

玄彬、孫藝真因《愛的迫降》人氣再飆漲，分別獲得第3名和第5名。（達志影像）

第7名為週末連續劇《Oh！三光公寓》的女主角錢忍和，她在劇中飾演一位堅強善良的單親媽媽，實力派演技獲得許多支持；第6名是「國民初戀」秀智，偶像岀身的她，今年憑著《Start Up》入榜，越來越成熟的演技逐漸獲得觀眾認可。

第5名是今年初播畢的《愛的迫降》孫藝真，她因為此劇人氣再度飆漲，尤其和玄彬數度傳岀假戲真做，讓外界都十分期待兩人真的擦岀愛火；第4名為一度引發「栗子頭」風潮的《梨泰院Class》朴敘俊，之前就曾以《她很漂亮》、《金秘書為何那樣》成為韓劇男神，今年更是比去年提高19個名次，可見人氣之爆發。

8月低調入伍的朴寶劍獲得第2名。（圖／中時資料照）

金喜愛時隔4年演電視劇《夫婦的世界》創下高收視。（愛奇藝台灣站提供）

第3名就是「大尉」玄彬，因為《愛的迫降》在亞洲掀起狂潮，攻下不少少女劇迷的心，甚至又引發一波「玄彬病」，相比當年《我叫金三順》、《祕密花園》人氣又更上一層樓；亞軍則是今年8月入伍的朴寶劍，向來國民度就很好的他，這次憑著《青春記錄》一舉拿下第二名，未來發展更是被看好。

第一名則是睽違4年以《夫婦的世界》回歸小螢幕的金喜愛，她在劇中霸氣報復出軌丈夫，同時對抗心機小三，讓許多觀眾看了大呼過癮，更創下JTBC電視台史上收視率最高，無庸置疑是今年討論度最高的演員。

年度演員排行榜完整名單

TOP1 金喜愛

TOP2 朴寶劍

TOP3 玄彬

TOP4 朴敘俊

TOP5 孫藝真

TOP6 秀智

TOP7 錢忍和

TOP8 孔劉、車和娟

TOP10 孔曉振

(中時新聞網)