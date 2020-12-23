確診女員工害本土破功？網神解：她根本救了全國

中央疫情指揮中心於22日記者會中公布最新本土個案，案771為一名30多歲女員工，指揮中心表示該女是由案765紐籍機師傳染，根據警政調查，兩人互動密切，連三天都一同外出，被列為直接接觸者。這也讓網友怒批2人，恐造成本土感染最大破口。不過，一位網友提出精闢見解指出，該女員工根本救了全國。

指揮中心指出，案771曾在12／8至12／11間，和案765駕車前往新光三越台北天母店、遠東sogo台北天母店，以及好市多南崁店。今緊急公布活動軌跡，提醒民眾若在這時間內有前往相關場所，至12／25前有出現相關症狀應盡速就醫。

不過，據了解，案765這名60多歲紐籍機師已有妻小，目前都住在國外，由於個人私生活複雜，外界推測這才是當初隱瞞疫調的真正原因。這也讓網友對確診女員工與機師間的特殊關係感到好奇，並批2人是害本土防疫出現破口元凶。

不過一位網友卻在PTT表示，案771根本救了台灣。他指出，「你們有想過嗎？要不是案771犧牲自己一個人的健康，把案765綁得死死的，讓案765沒有時間到處趴趴走，不然依案765的個性，肯定有更多的CCR會中鏢」。他認為，目前只有一個本土案例，反而應該給女員工最高的敬意，要不是她，現在北部肯定都要人人自危了。

對此，網友紛紛回應說「好像有點道理」、「乾，好像hen有道理」、「的確算功大於過」、「你這麼說好像也是」。不過也有人指出「你這邏輯可以唷，但要771沒有小秘密」、「那要先確認是不是只有一個女人」、「只有771嗎？771開枝散葉的樹枝圖呢」、「說不定人家是時間管理大師，嘻嘻」、「但是771只陪一個嗎？」

(中時新聞網)