中央疫情指揮中心昨(22)日公布跨年活動防疫指引，讓大家照過耶誕、跨年看煙火。對此，精神科醫師期期以為不可。他說，度過了兩百多天無本土病例的太平日子，台灣再度傳出紐西蘭機師感染給台灣友人的病例，這顯示台灣社會必須在生活與心理上再度進入防疫模式。他呼籲千萬不能掉以輕心，只要戴口罩、不飲食就可續辦耶誕與跨年晚會，這是嚴重錯誤！

沈政男深夜在臉書上發文，提出四個理由反對指揮中心拍板的決定。理由一是即使台灣仍是本土零確診，以全球疫情目前那麼嚴重，就好像鄰居家裡多災多難，我們好意思在這邊集體唱唱跳跳、放煙火什麼的嗎？

雖然目前只傳出一例本土感染，但該名機師在社區趴趴走是12月8日左右的事，距今已14天，等於2到3個感染周期，而如果他所接觸的人沒做好防護，可能會有9名本土感染。這些潛在感染者如果都去參加耶誕或跨年晚會，後果不堪設想。尤其以該名機師對行蹤如此隱瞞，更須小心，這是第二個理由。

沈政男指出第三個理由，變種病毒已經產生，雖然台灣防疫專家說，「十四天隔離依然擋得住」，但國外已經就疫苗對變種病毒的效力進行重新測試了，為何不等到測試結果出來再看看？試問，屆時如果疫苗對變種病毒無效，而台灣取得疫苗速度又是相對較慢，恐怕大家必須過著比現在更痛苦的防疫生活。

最後一個理由，即使耶誕或跨年活動之後，沒有新增新冠病例，光是那些因為群聚感冒就診，而被當成可疑病例必須採檢的人數，就會讓醫療人員吃不消了。

沈政男結論說，暫停一年舉辦耶誕或跨年晚會，不只是表達對全球疫情的同情與悲憫，也是自我保護的謹慎手段。

至於機師成為防疫破口一事，顯示不能放任航空公司自主管理，而是指揮中心必須進入內部，掌握感控流程。事實上如果飛航人員確實戴好外科口罩，機上感染機會極低。而減少飛航人員居家檢疫時間不是讓你趴趴走，如果接下來沒有飛航勤務，還是必須完成14天檢疫。

(中時新聞網)