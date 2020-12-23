台灣22日新增一科技公司女員工確診，維持253天的本土零確診破功，民眾對疫情的危機感頓時升高，尤其對外籍機師造成防疫破口，更是異常憤怒，紛紛到疾管署臉書狂洗版，大酸政府只會「舔洋人」，面對英國新冠病毒變異，40個國家都已停航，台灣還在飛？面對紐西蘭籍機師違規小罰，又放任航空業寛鬆防疫，指揮中心碰到洋人就慢半拍，自誇的超前部署早已掉漆了。

英國新冠病毒變異來勢洶洶，儘管全球40餘國已對英國禁航，台灣卻只採取減半入境，對此網友困惑不解，「為什麼不停飛？如同對待武漢？」、「英國不是有變種病毒，隔離14天有用嗎，應該延長吧！不要用國人的健康來換經濟吧！」、「英國那邊逃的逃，跑的跑，是不是因為會去英國留學工作的都有錢人，所以我們國門還是一樣為他們敞開？難道台灣人就該死嗎？」、「一知道病毒已經產生變異，就要立刻採取行動，你還挑良辰吉時」。

面對紐西蘭籍機師和菲律賓、印尼等外國移工，網友也批評指揮中心，「舔洋人到這種地步？」、「不是説應罰100萬？機組員身為高風險族群，且必須接觸多人，應比一般民眾違反居檢罪加一等，怎麼最高只罰30萬？」、「對紐西蘭解釋是國情不同，對印、菲是怎樣，連這個都搞種族」。日前因印尼移工大量確診，陳時中甚至說暫時禁止印尼移工來台。

對於邊境管制，指揮中心也是雙重標準。網友酸說，上次是「武漢肺炎」拒絕大陸小明入境，這次「英國肺炎」受到輿論壓力，才讓指揮中心終於要對英國旅客實施集中管理了。還有網友超怒留言，「幾個月以前就說過台灣太過鬆散……現在開始爆了，還不拉緊發條做事，要等到台灣全爆了，才要開始緊張啊！跨甚麼年、遶甚麼境，要像國外封城練蠱是嗎？」

(中時新聞網)