去年加入「中信兄弟」啦啦隊的江瑋琳（粿粿），與學姊「峮峮」有著一樣的短髮與甜美笑容，兩人常被搞錯甚至當成雙胞胎。當粿粿穿著黃色貼身隊服跳應援舞時，胸前的「波動」，威力十分強大，只可惜她的廣大粉絲恐怕要心碎了，因為本刊近日直擊她與台日混血男模范姜彥豐連番上演溫馨接送，浪漫遊車河完還一同返家，感情看來好得很。

粿粿結束工作後搭高鐵回台北，在台北車站滑手機，看似等人來接。（圖／本刊攝影組）

11月28日下午兩點，粿粿與啦啦隊的姐妹們前往桃園中壢，出席一場建商的活動；當天氣溫較低，女孩們依舊敬業地以清涼裝扮熱舞帶動氣氛，並在舞台上與粉絲們互動半小時。結束工作後，粿粿搭高鐵回到台北車站，在西三門附近靠著牆壁滑手機，看似在等人。

當一輛白色休旅車出現時，粿粿快速地開門上車離去。（圖／本刊攝影組）

到了傍晚六點，一輛白色休旅車前來接粿粿，只見她熟練地坐上副駕駛座，明顯是搭熟人的車。隨後車子開到松山區，駕車的男子下車購買餐盒，接著又到附近買飲料，粿粿不知道是累了想養精蓄銳，還是享受專人服務，全程都沒有下車，兩人並未「同框」，隨後車子開進一處社區的停車場。

車子開到松山區後，混血男模范姜彥豐獨自從駕駛座下車，幫粿粿張羅吃喝，對方則在車上等候。（圖／本刊攝影組）

這位貼心照顧粿粿的男子，是一百八十六公分高的台日混血男模范姜彥豐，不過他們之間，不只是單純的接送情。早在10月27日晚間近十點，粿粿結束工作後，先是獨自駕著這輛白色休旅車到中山區購買茶飲，再到中山區某國中的門口接范姜彥豐，男方身旁還有一起演出《違反校規的跳投》的簡伯廷，眾人在車邊小聊一會才各自離去，顯然兩人的關係在朋友間不是祕密。

告別球友後，粿粿載著范姜彥豐遊車河，再轉往民生社區買東西，接著到南京東路巷子內買鹽水雞。負責採買的范姜彥豐點好餐後，先到一旁的便利商店領錢，接著上車與粿粿一起享用餐點，小倆口花了十五分鐘解饞，便駕車返回住處。

10月底粿粿也曾開著同一輛車去買飲料，再到中山區接范姜彥豐（左），男方上車前還和簡伯廷（中）聊了一會兒。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)