去年才加入「中信兄弟」啦啦隊的江瑋琳（粿粿），人氣完全不輸學姊「峮峮」，特別是不科學的「波動系」身材，讓她成為PTT「表特版」常客。今年在《綜藝玩很大》節目中，因吳宗憲自爆她神似自己高中時期的女友「鼻鼻」，粿粿因此還多了這個外號。

從小就讀戲曲學校的粿粿，練就一身特技軟骨功，2019年中信兄弟到花蓮出賽，粿粿在表演時，右腳不慎踩進舞台和護網間的空隙，引發全場驚呼，還好她立即找回重心沒傷到腳，這段影片當時還衝上YouTube點閱前三名。

本刊近日直擊粿粿與台日混血男模范姜彥豐連番上演溫馨接送，浪漫遊車河完還一同返家，感情看來好得很；說起這位范姜彥豐，11月才在金馬獎典禮上與林輝瑝、徐謀俊擔任遞獎大使，兩年前因拍攝木瓜牛奶廣告受到矚目，曾參加真人秀節目《中國好男兒》及音樂節目《這！就是歌唱 · 對唱季》，今年也演出迷你劇集《違反校規的跳投》，演藝前景看好。

擁有軟骨功技藝的粿粿，在球場上動作靈活，更因魔鬼身材被封為「波動系」。（圖／翻攝自粿粿臉書）

過去粿粿曾透露喜歡「陽光、幽默、能一起捧腹大笑的人」，相信高大又英挺的范姜彥豐，應該就是粿粿心中的太陽，只可惜她的廣大粉絲恐怕要心碎了。

高大帥氣的范姜彥豐，前年拍攝木瓜牛奶廣告令人印象深刻。（圖／翻攝自網路）

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范姜彥豐今年與林輝瑝、徐謀俊一同擔任金馬獎遞獎大使。（圖／金馬執委會提供）

(中時新聞網)