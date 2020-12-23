旭富大火延燒，4間工廠遭波及甚至付之一炬，初估財損達18億，業者紛紛停工處理善後，因5廠商都聘有外籍移工，適逢年底趕工潮，許多移工紛紛表達想轉換雇主的想法，像是旭富40名移工就透過菲辦轉達跳槽想法，在農曆年前「賺一波」，尤其國境管制移工入境受限，也讓這群移工更加搶手。

勞動局外勞事務科長陳秋媚表示，旭富現有40名移工都是菲律賓籍，案發當天即先安置到中壢一間旅館，業者已付清到12月27日，周日前無虞，但移工們透過菲辦表達希望轉換雇主的心聲，另外在火警受重挫的鴻利針織也有5位移工要求轉出。

「國外進來成本太高，鐵定會搶！」陳秋媚坦言不少製造業洽詢要人，旭富40名移工可望一家就能全數接收，不諱言移工少有年終，年底轉換不會有損失，但也直言旭富還在善後，且轉換的文件或是移工們的護照若被燒毀恐要補發，這是目前較棘手的問題，會全力協助，也強調轉職是不可歸責於移工，旭富得支付資遣費。

根據統計，桃園紙廠有19名泰籍移工安置蘆竹海湖、12名印尼籍移工安置蘆竹市區；國晟工業印尼籍14名、泰國籍7名及越南籍8名，因僅有倉庫受損，第一時間考量移工安全全部先住旅館，現已返回宿舍清理環境，桃紙和國晟2業者都在整理廠區，待恢復電力，力拼本周復工。

東陽精機有2名泰國籍和8名菲律賓籍，因受創較嚴重，移工轉銜問題尚待討論。廣倫潔環保因受火災波部分較小，移工在宿舍等待復電即可上班。

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(中時新聞網)