民進黨執政以來，總把「台美關係空前友好」掛在嘴邊，總統蔡英文求功心切，貿然宣布將開放進口含萊克多巴胺美豬（萊豬），但事前未經溝通凝聚共識，行政院又提不出有效的管理措施，激起社會反彈後又一味壓制，因而引發全台反萊豬的情緒。若稍有不慎，台美關係可能蒙塵，這一切的始作俑者，正是民進黨政府。

日前，台中市長盧秀燕與美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長酈英傑會面時，因萊豬問題不歡而散，事後ＡＩＴ發布新聞稿強烈指責台中市政府，這在台美互動中極為罕見，其嚴重性不能等閒視之。

身為資深外交官的酈英傑，在台灣極為活躍，於二○一八年八月出任現職，他的三年任期逐漸進入尾聲，希望藉由台灣全面開放萊豬進口，搬開阻礙台美深化經貿關係的石頭，再創個人外交成就高峰；盧秀燕則是民選市長，基於選民的託付及連任壓力，在敏感的萊豬議題上沒有模糊空間。雙方各司其職，在外交攻防中爭取主導權及話語權，因而碰撞出火花，應是正常的良性互動。

可議的是，民進黨胳膊向外彎，將矛頭指向捍衛市民健康的盧秀燕，並發動綠營人士圍剿，行政院長蘇貞昌和行政院祕書長李孟諺都輪番砲轟她。民進黨顯然有備而來，宣稱盧秀燕重創了藍營和美國的互信關係。因此，我們必須釐清是誰先發動「突襲」？到底是誰在破壞台美關係？

蔡政府堅持明年元月一日全面開放進口萊豬，蘇貞昌及經濟部長王美花也一再強調，若進口豬肉標示萊劑，將違反國際貿易規範，容易受到其他國家的質疑與報復。但實務上，歐盟及大陸都禁止萊豬進口，美國從未將相關議題訴諸世界貿易組織（ＷＴＯ）的爭端解決機制，可見台灣不會因萊豬標示而被報復。

根據民調，超過七成民眾反對萊豬進口，七五．五％民眾擔心未來會吃到含有萊劑的肉品，他們並不反對美豬，更不反美國。然而，民進黨不惜撕裂社會，把反萊豬人士一律貼上「親中反美」標籤，這種極端的政治操作，對台美互信及美國一向支持台灣的形象，必然產生負面影響。

歸根究柢，民進黨政府屢屢誤判形勢，表現又荒腔走板，癥結點還是在反中、仇中的僵硬意識形態，抱守「聯美抗中」是唯一政策選項，即使犧牲國人健康也在所不惜。

面對中美關係新局，蔡政府不妨參考美國準總統拜登的思考模式，採「親美不反中」政策，那台灣的處境將大不同，台美關係也不會受困於萊豬議題。但政府一步錯、步步錯，又企圖抹黑盧秀燕「親中反美」以轉移焦點，更是錯上加錯，這不會改變社會反萊豬、反民進黨威權和搞雙標的事實。

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(中時新聞網)