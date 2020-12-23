挪威每年舉行諾貝爾和平獎頒獎典禮，照理說算是人權國家，但十二月三日，全球最大主權財富基金管理人尼可萊森「被請辭」，只因他在二○一○年娶了大陸太太，將有安全疑慮。什麼時候，娶大陸女子成了罪惡？西方世界天天把人權高掛嘴邊，卻對仇中視為理所當然。

西方對中國再崛起無法適應，當川普高舉「讓美國再度偉大」的單邊主義時，白人國家都準備看大陸笑話，再趁機落井下石。英、加、澳、紐等四國，更與美國結為五眼聯盟，其中最惡劣的是澳洲。

去年的台灣總統大選，澳洲泡製共諜王立強，他指稱中共曾資助八千萬元，讓韓國瑜選上高雄市長，還將用六十億元助韓國瑜選總統。在澳洲政府及媒體協助下，王立強的說詞雖破綻百出，但綠媒「壹年三名自」立刻迎合並加油添醋，綠色名嘴更是說得活靈活現，一路抹紅韓國瑜到落選為止。

然而，王立強的新聞僅到今年一月九日，此後無人再提，只因蔡英文一月十一日當選了，不需要王立強這個角色了。而去年下半年，澳洲挺香港反送中至今，可以說是對大陸吃乾抹淨，還要耀武揚威。

澳洲國防部十二月十九日宣布，革職十三名軍人，因他們涉及十一年前在阿富汗虐殺三十九名俘虜、平民及兒童，大陸漫畫家「烏合麒麟」以電腦繪圖諷刺，被大陸外交部發言人趙立堅上傳到推特。澳洲總理莫里森大為不滿，怒斥是假圖，要求撤下並道歉，但大陸未予理會。

稍早的十一月二十八日，大陸對澳洲葡萄酒實施反傾銷措施，加徵最高二一二％的保證金。

蔡政府為挺澳洲，官員及立委紛紛購買澳洲葡萄酒，立法院長游錫堃更買了二百瓶。但他們忘了，去年十二月五日澳媒報導，九名赴澳洲打工的台灣女孩，被農場主人以陪睡換房租為由囚禁半年，成為白人的性奴隸，我國外交部也證實，表示會調查，不過眾家媒體怕影響蔡英文選情，這起事件只報導一天，此後就和王立強一樣，沒下文了。

台灣女兒被當性奴一年多來不聞不問，還強顏歡笑去諂媚加害人，這種白人狗奴才的嘴臉，一直是蔡政府的真實面貌。而蔡英文主動要台灣人去吃美國萊豬，不過是其中一個篇章而己。

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(中時新聞網)